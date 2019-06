Spalarnie spalą na panewce

Inwestorzy chcą zbudować w Polsce ponad 70 spalarni — informują źródła zbliżone do Ministerstwa Środowiska. Nie udało się nam oficjalnie potwierdzić tych danych, ale z informacji, które uzyskaliśmy od samorządów 10 z 16 województw, wynika, że pojawili się tam chętni na budowę 45 zakładów. 70 projektów w skali całej Polski wydaje się więc prawdopodobne (wśród województw, które nie przekazały nam konkretów, są m.in. dość ludne małopolskie, wielkopolskie i podkarpackie). „Inwestorzy zgłosili propozycje budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w woj. lubuskim. Obecnie (…) zamierzenia inwestycyjne są weryfikowane przez zespół opracowujący projekt planu” — informuje Jerzy Tonder, wicedyrektor departamentu rolnictwa, środowiska i rozwoju wsi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Więcej spalarni niż śmieci By spalarnia mogła powstać, musi znaleźć się w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO), a właściwie w planach wojewódzkich, do których wpisywane są konkretne obiekty: nie tylko spalarnie, ale np. sortownie czy wysypiska. KPGO jest sumą planów wojewódzkich. Te powstają jednak dopiero...