Sąd ponownie przychylił się do stanowiska Greenpeace'u w sporze ze spółką polskiego miliardera.

Najwyższy Sąd Administracyjny podtrzymał w mocy decyzję nakazującą należącej do Zygmunta Solorza-Żaka spółce ZE PAK przygotowanie ekspertyzy środowiskowej koniecznej do rozbudowy należącej do niej kopalni węgla brunatnego. Zdaniem Greenpeace’u - wydobycie węgla odbywało się bez koniecznych dokumentów.