Samsung w ciągu czterech lat wyda 360 mld USD na inwestycje w chipy i biotechnologię

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Grupa Samsung do 2026 roku planuje zwiększyć nakłady na inwestycje w półprzewodniki oraz biotechnologię o ponad 30 proc. do 450 bln KRW (ok. 360 mld USD) - informuje Bloomberg.

Samsung jest jednym z nielicznych przedstawicieli tzw. czeboli, czyli potężnych konglomeratów przemysłowych z Korei Południowej, które mają strategiczne znaczenie dla państwa. Firma opracowała zaktualizowany plan inwestycyjny niedługo po wyborze nowego prezydenta, którym został Yoon Suk-yeol. Głowa państwa deklaruje chęć oparcia swojej polityki gospodarczej właśnie na tego typu typu przedsiębiorstwach.