Sasin może dostać więcej, by inwestować

Wzmocnienie resortu aktywów państwowych całością lub częścią Ministerstwa Infrastruktury stworzyłoby superresort odpowiedzialny za rządowe inwestycje. To jeden z wariantów rekonstrukcji gabinetu Mateusza Morawieckiego - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

"Chodzi o to, by cały proces inwestycyjny był w jednym miejscu" – mówi "DGP" członek rządu. Gazeta przypomina, że obecnie resort infrastruktury odpowiada za infrastrukturę drogową, kolejową oraz budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.



"W MAP są PKP, PLK, Porty Lotnicze i LOT, które trudno oderwać od programów rządowych. Mamy więc sytuację, w której w jednym resorcie są spółki, a w drugim zadania" – mówi dziennikowi polityk PiS.



Gazeta wskazuje, że zmiana miałaby spowodować, że instrumenty i wyznaczone cele znalazłyby się w jednym miejscu. Choć - jak zauważa inny z rozmówców "DGP", w tej koncepcji możliwe jest wyłączenie zadań dotyczących opłat drogowych i kwestii elektronicznego poboru opłat do resortu finansów. Dziś - jak przypomina gazeta - te kwestie są w departamencie dróg publicznych Ministerstwa Infrastruktury.



"W pomyśle na przyłączenie do Ministerstwa Aktywów Państwowych, którym kieruje wicepremier Jacek Sasin, do resortu infrastruktury można znaleźć merytoryczne uzasadnienie. Wychodząc z kryzysu, jaki przyniósł COVID-19 i zamrożenie gospodarki, rząd zamierza zwiększyć inwestycje publiczne. Te zaś głównie dotyczą infrastruktury, czyli dróg i kolei" - czytamy w artykule.



Gazeta zwraca uwagę, że kluczowe będzie sprawne wydawanie pieniędzy nie tylko publicznych, ale także tych, na które możemy liczyć z nowej perspektywy finansowej UE czy specjalnego unijnego Funduszu Odbudowy. "Dzisiaj to resort aktywów nadzoruje np. spółki kolejowe, ale gros decyzji w sprawie inwestycji zapada w Ministerstwie Infrastruktury, którym kieruje Andrzej Adamczyk. Połączenie resortów mogłoby skrócić proces decyzyjny" - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".