Sasin o programie KO: powieści dla naiwnych dzieci

Program Koalicji Obywatelskiej to powieści dla naiwnych dzieci - ocenił wicepremier Jacek Sasin. Jego zdaniem PO nigdy nie zrealizowała "ani jednego kawałka swojego programu". Jak zapowiedział, pokazanie całości programu PiS, mającego postać "grubej książki", będzie finałem strategii kampanijnej.

Najważniejsze elementy programu KO zaprezentowała w ubiegły piątek podczas konwencji wyborczej w Warszawie. Program nosi tytuł "Twoja Polska" i zakłada m.in. gwarancję trzynastej emerytury, odpolitycznienie mediów, niezależność wymiaru sprawiedliwości, wyższe płace i zyski firm, darmowe in vitro, wydłużenie urlopu ojcowskiego, związki partnerskie, ochronę kobiet czy wsparcie dla seniorów.



Komentując ten program Sasin powiedział w TVN24, że "papier zniesie wszystko", a PO "może na papierze napisać wszystko", a Platforma nie zaczyna swojej kariery politycznej i nie przychodzi z "białą kartą".



"To jest partia, która nigdy nie zrealizowała ani jednego kawałka swojego programu, nigdy. A nawet więcej: realizowała odwrotnie niż zapowiadała, jak w przypadku podniesienia wieku emerytalnego" - powiedział. "Więc jaką wartość mają te książki, które oni piszą? To są rzeczywiście powieści dla naiwnych dzieci" - dodał.



Na pytanie, gdzie można dostać program PiS, Sasin odpowiedział, że "drukuje się w tej chwili". Jak podkreślił, pokazanie całości programu PiS w postaci przygotowanej już grubej książki jest finałem strategii kampanijnej PiS.



"Mamy pewną strategię mówienia o tym programie. Ta strategia polega na tym, że mieliśmy konwencję programową, gdzie poinformowaliśmy o głównych punktach naszego programu. Teraz będziemy mieli serię programowych również konwencji, gdzie będziemy pokazywać szczegółowo nasze rozwiązania, które zasygnalizowaliśmy w ostatni weekend" - zapowiedział.



Podczas konwencji programowej w Lublinie szef PiS Jarosław Kaczyńskie przedstawił kolejne punkty programu swej partii m.in. podniesienie pensji minimalnej. Wśród zapowiedzi znalazły się także propozycje m.in. drugiej trzynastej emerytury w 2021 r., zrównania dopłat do hektara dla rolników, zwiększenia do 1200 zł minimalnej emerytury, przeznaczenia po 2 mld zł na fundusz modernizacji szpitali oraz fundusz modernizacji szkoły, podniesienia ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 tys. do 1 mln euro i dalej do 2 mln euro oraz powołania specjalnego Funduszu 100 obwodnic.