Sasin: polski węgiel i polskie górnictwo mają przyszłość

Polski węgiel i górnictwo mają przyszłość; nie musimy dziś mówić, że to gałąź gospodarki, która ma nieuchronnie zmierzać do końca - mówił w środę minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas uroczystości barbórkowych w kopalni Bogdanka w Lubelskiem.

"Nie przyjmujemy do wiadomości, (...) że czas węgla minął, że musimy dziś w Europie całkowicie odejść od gospodarki węglowej" - powiedział Sasin.



Wskazał, że Polska jest krajem, który dba o swoje bezpieczeństwo energetyczne. "Dzisiaj to bezpieczeństwo energetyczne jest oparte o węgiel" - mówił.



Dodał, że nie mamy obecnie we własnych zasobach innych, realnych źródeł energii, które pozwolą nam wytwarzać odpowiednią ilość energii dla gospodarstw domowych i przemysłu. Zastrzegł jednak, że Polska nie odrzuca pójścia w stronę odnawialnych źródeł energii, ale jego zdaniem „bardzo długo to jeszcze węgiel będzie podstawą naszej gospodarki”.



Sasin powiedział, że polski węgiel i polskie górnictwo mają przyszłość i że można myśleć z optymizmem o tym, iż "górnictwo będzie nadal niezwykle ważną częścią polskiej gospodarki".



Wicepremier zaznaczył, że kopalnia Bogdanka to nie tylko zakład pracy dla zatrudnionych tu około 5 tys. osób, ale przedsiębiorstwo, które ma ogromny wpływ na rozwój regionu. „To wielkie, bijące serce Lubelszczyzny” – dodał.



Szef resortu aktywów państwowych przypomniał, że rząd planuje rozwój Lubelskiego Zagłębia Węglowego. "Mamy wielką nadzieję, że powstanie (w regionie chełmskim - PAP) kolejna kopalnia i Lubelskie Zagłębie Węglowe będzie się rozwijać. (…). My tu na Lubelszczyźnie pokażemy, że górnictwo w Polsce będzie się rozwijać” – dodał.



Sasin zaznaczył, że polski rząd chce mieć wpływ na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. „Dyskutujemy, przekonujemy o naszych racjach. Pokazujemy, że nasza polska specyfika nie pozwala nam dzisiaj na to, aby popierać tę politykę klimatyczną Unii Europejskiej w takim wymiarze, jak proponują inne kraje” – powiedział.



Jego zdaniem ta polityka klimatyczna nie ma sensu, jeśli ma być realizowana tylko przez Europę, czy Unię Europejską, w sytuacji, gdy „na całym globie zwiększa się wydobycie i zużycie węgla kamiennego”. „Takie kraje jak Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Australia, one zwiększają udział węgla w przemyśle, w produkcji energii” – dodał.



„Zbyt szybka transformacja energetyczna będzie powodować również to, że nasze gospodarki nie będą gospodarkami konkurencyjnymi w stosunku do gospodarek innych krajów leżących poza naszym obszarem politycznym i geograficznym” – podkreślił wicepremier.



Prezydent Andrzej Duda wystosował do uczestników uroczystości specjalny list, który odczytał jego doradca prof. Andrzej Zybertowicz. Prezydent zwracając się do górników i pracowników Bogdanki, gratulował sukcesów i dziękował za ich wysiłek, „aby ukryte w polskiej ziemi bogactwa służyły nam wszystkim”. „To również dzięki Państwu nasza gospodarka narodowa odnotowała kolejny rok wzrostu, a Polacy z nadzieją spoglądają w przyszłość swoją i bliskich” – napisał prezydent.



Podkreślił, że Polska dysponuje bogactwami naturalnymi tak jak m.in. węgiel kamienny, torf, gaz ziemny, rudy miedzi, srebra, złoża siarki i „tylko dzięki górnikom te ukryte w polskiej ziemi skarby służą nam wszystkim”. „Dziękuję za piękny i budujący wzór etosu pracy oraz wspólnoty, jaki my, Polacy, zawdzięczamy środowiskom górniczym” – napisał prezydent Duda.



Prezes spółki Lubelski Węgiel Bogdanka Artur Wasil w swoim wystąpieniu zapowiadał różne inwestycje i działania, które będą miały na celu unowocześnianie procesu wydobywania węgla i ułatwiane pracy górników. „Dobra przyszłość Bogdanki w trudnych czasach dla węgla jest w naszych rękach, czyli pracodawcy i pracownika. To musi być jeden wspólny interes” – powiedział Wasil.



Bogdanka jest najnowocześniejszą i jedną z największych kopalń węgla kamiennego w Polsce. W 2018 r. produkcja węgla handlowego wyniosła tu 9 mln ton. Jak informowała spółka po trzech kwartałach 2019 r. produkcja węgla handlowego wyniosła ponad 7,1 mln ton (co oznacza wzrost o 4,5 proc. rok do roku). Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 1 mld 626 mln zł, zysk operacyjny - 319,7 mln zł, a zysk netto - 264 mln zł.



Bogdanka zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie.



Od października 2015 r. LW Bogdanka S.A. wchodzi w skład Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego.



W pobliżu kopalni planowana jest budowa elektrowni zasilanej gazem syntezowym uzyskiwanym z wydobywanego tu węgla. Enea na terenie kopalni w Bogdance zamierza też zbudować farmę fotowoltaiczną o mocy do około 30 MW, która będzie mogła wytwarzać do około 30 tys. MWh energii elektrycznej rocznie. Farma ma zasilać Bogdankę i obniżać koszty wydobycia węgla. Enea i Bogdanka wraz z lokalnymi samorządami zamierza też zbudować linię kolejową łączącą kopalnię z Łęczną.