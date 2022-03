Sberbank i Gazprombank mogą uniknąć odłączenia od SWIFT

Unia Europejska dyskutuje nad odłączeniem od SWIFT siedmiu rosyjskich banków, ale nie ma wśród nich największego rosyjskiego banku oraz banku należącego do Gazpromu, informuje Bloomberg.

Wśród banków, które mają zostać odłączone od międzynarodowego systemu płatności SWIFT są m.in. VTB Bank i Bank Rossiya, wynika z projektu, do którego dotarła agencja. Na liście nie ma natomiast Sberbanku i Gazprombanku, co ma odzwierciedlać obawy dotyczące gospodarczych konsekwencji całkowitej izolacji finansowej Rosji. Pokazuje to także, że nie znikły obawy zgłaszane wcześniej przez największych partnerów handlowych Rosji, przede wszystkim Niemcy, wobec pomysłu odłączenia rosyjskich banków od SWIFT.