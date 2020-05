Sektor bankowy na polu minowym

Z dziesięciu giełdowych banków, które już opublikowały wyniki, zysk poprawiły tylko dwa najmniejsze. Lepiej już było.

WIG-Banki jest o ponad 43 proc. niżej niż na początku roku, ale stopa zwrotu za ostatni miesiąc jest zbliżona do zera. Impulsu do odbicia nie dały wyniki za pierwszy kwartał, w których odzwierciedlenie (poprzez rezerwy) znalazły już obawy o skutki pandemii. Z giełdowych banków rezultatów nie ujawniły jeszcze tylko PKO BP (zrobi to 28 maja) i Getin Noble Bank (22 maja), ale trudno spodziewać się po nich odstępstwa od tendencji zarysowanej w sprawozdaniachinnych przedstawicieli sektora. Z wyjątkiem BOŚ i Idei zyski mocno spadły, a w kolejnych kwartałach na wyniku ciążyć będą dodatkowo obniżki stóp procentowych.