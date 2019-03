Selvita podzieli się na dwie spółki

Selvita zamierza podzielić się na dwie niezależne spółki. Pierwsza firma skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych.

Obie spółki będą notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podział ma zostać sfinalizowany w czwartym kwartale 2019 r.

- Wydzielone podmioty będą miały znakomity potencjał do dalszego, długoterminowego wzrostu. Liczymy na uwolnienie dodatkowej energii każdej ze spółek i w konsekwencji zwiększenie wartości każdej z nich w oparciu o odmienne strategie dopasowane do ich modeli działalności – mówi Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes zarządu Selvity.

Zobacz więcej POWRÓT NA SZCZYTY: Selvita, którą kieruje Paweł Przewięźlikowski, rok temu w ofercie publicznej pozyskała 134 mln zł, sprzedając akcje po 61 zł. We wtorek decyzja FDA o dopuszczeniu SEL120 do badań klinicznych podbiła kurs spółki o 10 proc., dzięki czemu wróci do tego poziomu. Fot. Marek Wiśniewski

W wyniku podziału, do nowej spółki wydzielona zostanie część usługowa Selvity.

Część innowacyjna będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych. Podstawowymi celami tej spółki w najbliższym czasie będzie prowadzenie badania klinicznego programu SEL120, a także rozwój projektów na etapie przedklinicznym w ramach trzech platform: Platformy Terapii Celowanych, Platformy Metabolizmu Komórek Nowotworowych i Immunometabolizmu oraz Platformy Immunoonkologicznej.

Spółka planuje co roku identyfikację jednego nowego kandydata przedklinicznego w ramach swojego portfolio projektów. W roku 2019 spółka planuje skomercjalizować jeden projekt we wczesnej fazie rozwoju. Docelowo zmianie ulegnie nazwa spółki – zostanie one ujawniona w późniejszym czasie.

W przypadku uzyskania poparcia akcjonariuszy i rady nadzorczej po podziale Paweł Przewięźlikowski, obecny prezes zarządu Selvita S.A., stanie na czele spółki zajmującej się rozwojem innowacyjnych terapii onkologicznych. Wraz z nim zarząd będą tworzyć dr Krzysztof Brzózka oraz dr Steffen Heeger. Bogusław Sieczkowski, dotychczasowy wiceprezes zarządu Selvity, zostanie prezesem spółki zajmującej się usługami badawczo-rozwojowymi na rzecz firm farmaceutycznych biotechnologicznych i chemicznych. W jej zarządzie znajdą się również obecni członkowie zarządu Selvity odpowiedzialni za segment usługowy: dr Miłosz Gruca (w randze wiceprezesa), dr Mirosława Zydroń oraz Edyta Jaworska. Nowym członkiem zarządu zostanie Dawid Radziszewski, prawnik, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za akwizycje. Składy rad nadzorczych obu podmiotów zostaną ustalone przez walne zgromadzenia spółek, co powinno nastąpić w III kw. 2019 r.

Podział Selvity. ma zostać sfinalizowany w IV kw. 2019 r. Finalizacja transakcji uzależniona jest od uzyskania zgody akcjonariuszy oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Każdy akcjonariusz Selvity, obok każdej posiadanej akcji Selvita., w wyniku podziału, otrzyma jedną akcję nowej spółki. Intencją zarządu jest zachowanie obecnej struktury akcjonariatu w wydzielonych podmiotach. Spółka prowadząca działalność usługową stanie się akcjonariuszem w spółce Ardigen, wykorzystującej sztuczną inteligencję w procesie rozwoju innowacyjnych leków, w szczególności terapii spersonalizowanych. Z kolei spółka onkologiczna będzie posiadała udziały w spółce NodThera, skoncentrowanej na odkrywaniu i rozwoju innowacyjnych inhibitorów inflamasomu NLRP3.

Na potrzeby podziału spółka dokonała wyceny obu segmentów działalności. Wartość segmentu innowacyjnego została określona na 976 mln zł, a segmentu usługowego na 382 mln zł.

Przychody segmentu usługowego zwiększyły się w 2018 r. o 34 proc., do 59,1 mln zł, dzięki wzrostowi organicznemu w kluczowych obszarach. Jednocześnie o 67 proc. – do 8,8 mln zł – zwiększył się zysk operacyjny. Tym samym rentowność operacyjna segmentu wzrosła z 10,8 do 13,5 proc.