Słaba rupia pompuje koszty obsługi indyjskiego zadłużenia

Osłabiona rupia jest kolejnym poważnym problemem dla Indii. Zwiększa bowiem koszty obsługi zadłużenia.

W tym roku wartość indyjskiej waluty obniżyła się w relacji do dolara o ponad 11 proc. Skutkuje to koniecznością wyłożenia – jak wynika z szacunków State Bank of India - dodatkowych 685 mld rupii (9,6 mld USD) na spłatę krótkoterminowego zadłużenia w nadchodzących miesiącach.

Zobacz więcej Rupie indyjskie Bloomberg

W czwartek notowania rupii zeszły do poziomu 72 za dolara, co jest nowym rekordem. Jeśli rupia w tym roku kwotowana będzie na średnim poziomie 73 za USD, a ropa naftowa, surowiec mający największy udział w imporcie Indii, kształtować się będzie w okolicach 76 USD za baryłkę w drugiej połowie 2018 r, może to oznaczać wzrost rachunków za energię o 457 mld rupii, ocenia Soumya Kanti Ghosh, główny doradca ekonomiczny State Bank of India.

Indyjskie krótkoterminowe zobowiązania dłużne, w tym depozyty nierezydentów, a także zagraniczne pożyczki komercyjne przedsiębiorstw w 2017 r. miały wartość 217,6 mld USD. Zakładając, że 50 proc. zostało zapłacone w pierwszej połowie 2018 r. lub zostało przeniesione na następny rok, pozostała kwota do spłacenia w rupiach wyniesie 7,1 bln rupii przy założeniu średniego kursu 65,1 rupii za dolara w 2017 r.