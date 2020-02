Śląskie: samorząd regionu do 2030 r. potrzebuje na inwestycje drogowe 2,9 mld zł

Potrzeby finansowe samorządu woj. śląskiego na inwestycje drogowe do 2030 r. sięgają 2,9 mld zł – wynika z informacji przedstawionej w środę na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. woj. śląskiego w Katowicach.

Podczas posiedzenia, w którym wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor zrelacjonował stan realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich, w tym finansowanych środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 (RPO)



Jak wymienił, dotąd w ramach RPO wykonano sześć inwestycji o łącznej długości blisko 25 km, wartych 339,1 mln zł (w tym 229,3 mln zł z RPO). Chodzi o odcinek drogi nr 913 przy lotniku Katowice, obwodnicę Pawłowic, obwodnicę Myszkowa (droga nr 791), przebudowę DW793 Żarki-Myszków, obwodnicę Woźnik (droga nr 789) i obwodnicę Buczkowic.



W trakcie realizacji są kolejne cztery zadania o łącznej długości 68,6 km i planowanym koszcie 914 mln zł (w tym 404,9 mln zł z RPO). To budowa wschodniej obwodnicy Raciborza, przebudowa drogi 791 Kolonia Poczesna- Zawiercie, przebudowa drogi nr 913 od drogi nr 86 do okolic lotniska Katowice i przebudowa dwóch odcinków drogi nr 933 Wodzisław Śl. – Mszana i Pawłowice – Pszczyna.



Jeszcze cztery zadania z listy rankingowej RPO – o łącznej długości 35 km i szacunkowym koszcie 470,8 mln zł – są lub będą realizowane z budżetu woj. śląskiego. Trwają przebudowa drogi nr 941 w Wiśle i przebudowa drogi nr 935 między Raciborzem i Ustroniem. W trakcie przetargu jest przebudowa drogi nr 929 od Rybnika do węzła autostrady A1. Na II kw. br. planowane jest rozpoczęcie przetargu na przebudowę drogi nr 948 wzdłuż Jeziora Międzybrodzkiego – od drogi nr 52 do drogi nr 946.



„Mamy również 11 zadań z listy rankingowej RPO z wydanymi decyzjami ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej) na kwotę 1,648 mld zł – te zadania możemy w każdej chwili rozpocząć” - zadeklarował Tabor.



Wśród tych przygotowanych inwestycji bez zapewnionego finansowania są: przebudowa dróg 491 i 492 oraz odcinków dróg nr 786 i 789 w północnej części regionu, przebudowa drogi nr 408 od Gliwic do woj. opolskiego i przebudowa odcinka drogi nr 910 w Będzinie, przebudowa drogi nr 925 od Rudy Śląskiej do Rybnika oraz drogi nr 928 z Mikołowa do Kobióra, a także odcinka drogi nr 935 od Rybnika do Rzuchowa i odcinka drogi nr 934 w Imielinie.



Katowicki ZDW ma też 14 zadań bez zapewnionego finansowania na różnych etapach przygotowania. Opiewają one na łączną kwotę 895,9 mln zł, a wśród nich są budowa obwodnicy Koziegłów i budowa mostu na Odrze w ciągi drogi nr 421. Jak zaznaczył, to zadania „potrzebne dla prawidłowego działania sieci dróg wojewódzkich w woj. śląskim”. Kolejnych 7 zadań dotyczy obiektów inżynierskich – na łączną kwotę 87 mln zł.



„Podsumowując, potrzeby finansowe na lata 2023-2030 to zadania z listy rankingowej RPO z przygotowaną dokumentacją na 1,915 mld zł, obiekty inżynierskie na 87 mln zł i pozostałe zadania – na 896 mln zł. Łączne potrzeby województwa w zakresie infrastruktury drogowej wynoszą ok. 2,9 mld zł” - podsumował dyrektor katowickiego ZDW.



Potrzeby te zauważył parlamentarny zespół ds. woj. śląskiego, który w przyjętym stanowisku m.in. pozytywnie ocenił dotychczasowe działania oraz plany rządu Rzeczypospolitej Polskiej odnoszące się do inwestycji drogowych i kolejowych województwa.



„Ponadto zespół wyraził poparcie dla działań podejmowanych przez zarząd woj. śląskiego na rzecz dalszego inwestowania w rozbudowę i modernizację infrastruktury w regionie. Parlamentarny zespół ds. województwa śląskiego docenia i wspiera działania zarządu woj. śląskiego z marszałkiem Jakubem Chełstowskim dotyczące określenia kluczowych dla regionu inwestycji zaplanowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027” - napisano w stanowisku.



„Jednym z kluczowych obszarów, wskazywanych przez zarząd, jest infrastruktura drogowa i kolejowa, która wymaga wielomilionowych nakładów” - zaakcentowano w stanowisku zespołu.