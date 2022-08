SoftServe rośnie i zatrudnia

Globalna firma stworzona przez lwowskich informatyków błyskawicznie rozwija się w Polsce. Chwali sobie tutejszych fachowców.

SoftServe to międzynarodowa firma świadcząca usługi doradcze w obszarze IT, założona w 1993 r. przez studentów Politechniki Lwowskiej. Ma już ponad 13 tys. pracowników na całym świecie, a w polskim oddziale - otwartym przed ośmioma laty - ponad 1,2 tys. w siedmiu miastach: Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Gliwicach i Białymstoku. SoftServe w Polsce to odrębny podmiot - z własnymi klientami, finansami i infrastrukturą. Oddział rósł dynamicznie w ubiegłym roku, podwajając zatrudnienie. Firma nie zamierza na tym poprzestać.

Digitalizacja nie zwalnia tempa: SoftServe, którym w regionie EMEA kieruje Volodymyr Semenyshyn, dostrzega bardzo duże zainteresowanie rozwiązaniami technologicznymi z branży retail i FMCG oraz przemysłowej. - Szacujemy, że na koniec 2022 r. SoftServe Poland będzie miał ponad 1,5 tys. pracowników - mówi Volodymyr Semenyshyn, szef regionu EMEA w SoftServie. Zaznacza, że Polska jest jednym z naszych najszybciej rozwijających się rynków. – Gromadzi najlepszych specjalistów IT na świecie, kończących uczelnie notowane wysoko w światowych rankingach. Polscy informatycy są zdeterminowani, pasjonują się nowymi technologiami i nieustannie doskonalą kompetencje – ocenia Volodymyr Semenyshyn. Wzrost zatrudnienia nad Wisłą idzie w parze z szybkim wzrostem biznesu. Według danych z KRS w ubiegłym roku przychody SoftServe’u Poland wzrosły do 170,2 mln zł z 86,7 mln zł rok wcześniej. Zysk netto w tym czasie urósł do 12,4 mln zł z 8,7 mln zł. W 2022 r. trend wzrostowy się utrzymuje. Od stycznia do czerwca liczba klientów, dla których spółka realizuje projekty, zwiększyła się o blisko 30 proc. r/r, a przychody wzrosły o blisko 90 proc.