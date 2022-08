Sypnęło zamówieniami dla Asseco

Asseco, które jest jednym z największych krajowych wykonawców w sektorze publicznym, w ostatnich tygodniach pozyskało kilka istotnych kontraktów o łącznej szacowanej wartości blisko 190 mln zł. Jeden z nich to umowa z Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na budowę centralnego systemu obsługi beneficjenta (CSOB) wraz z wdrożeniem, usługą utrzymania i rozwoju oraz dostarczeniem sprzętu i oprogramowania wspierającego. Wartość zlecenia podstawowego to 80 mln zł (pierwotny budżet agencji wynosił 64,2 mln zł), a części opcjonalnej 43,6 mln zł brutto. Potencjalna wartość kontraktu to zatem nawet ponad 123 mln zł.

Asseco ma też podpisać umowę z BGK na zakup usługi utrzymania, optymalnego rozwoju oraz transformacji systemu centralnego def2000, którego autorem jest rzeszowska spółka. Ogłoszenie o planowanej umowie bank opublikował pod koniec lipca. Z uzasadnienia wynika, że ma to być kontynuacja zamówienia z wolnej ręki z 2020 r. Jak poinformował zamawiający liczba modyfikacji koniecznych do wykonania jest znacznie większa niż szacował przed dwoma laty. Z tego względu konieczne jest podpisanie nowej umowy z wolnej ręki. Pierwotna wartość zlecenia wynosiła 45 mln zł, a zgodnie z nową umową ma to być blisko 95 mln zł. Oznacza to, że Asseco przybyło prac za około 50 mln zł.

Asseco przybyło pracy także w ZUS. To za sprawą umowy pomostowej na utrzymanie i rozwój Platformy Usług Elektronicznych o wartości blisko 6 mln zł brutto. Konieczność podpisania umowy wynika z faktu, że dotychczasowy kontrakt z Asseco zakończył się z powodu wyczerpania środków, a przetarg, który wybierze nowego wykonawcę utrzymania i rozwoju PUE jeszcze się nie zakończył. W toczącym się postępowaniu jako najkorzystniejszą jest wybrana oferta Comarchu za 71 mln zł. Obecnie trwa wyczekiwanie na wyrok sądu, który ma rozpatrzyć skargi na wcześniejszy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, w którym izba oddaliła odwołanie Asseco.

Kolejny kontrakt, który niebawem ma podpisać Asseco, to zlecenie o wartości blisko 10 mln zł na utrzymanie i rozwój systemu Las przez okres 24 miesięcy. To zlecenie o tyle ciekawe, że System Las to najważniejszy składnik Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Asseco wygrało po zaciekłym boju w przetargu publicznym. Rywalem rzeszowskiej spółki był twórca systemu, który od początku go rozwijał i utrzymywał – spółka Pro-Holding. Obecnie informatyczna firma czeka na zaproszenie do podpisania umowy.