Społeczna odpowiedzialność zapisana w genach

Rozmowa z Emilią Rogalewicz, członkiem zarządu Benefit Systems

Celem każdego przedsiębiorstwa jest oczywiście generowanie zysku, choć ostatnio bardzo akcentuje się odpowiedzialność społeczną. Czym w przypadku państwa spółki jest to pojęcie?

Nasza spółka od początku skupiała się na wspieraniu pracodawców w działaniach skierowanych do pracowników. Zaczynaliśmy od produktów finansowych, by w krótkim czasie rozwinąć inną gałąź działalności nastawioną na wspieranie aktywnego stylu życia pracowników. Już ponad 16,5 tys. firm oraz instytucji zapewnia swoim pracownikom dostęp do programu MultiSport, a to niezwykle ważne, ponieważ w Polsce poziom aktywności fizycznej jest nadal niższy niż w innych krajach Unii Europejskiej. Nasz flagowy produkt, czyli karta MultiSport, stanowi odpowiedź na problem bezruchu Polaków, a długofalowo może być ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej.

Ponad milion osób w Polsce ma nasze karty, a według badań 78 proc. z nich deklaruje, że karta sportowa wpływa pozytywnie na częstotliwość podejmowanej aktywności fizycznej. Co więcej, pracownicy aktywni fizycznie rzadziej chorują, co pomaga pracodawcom ograniczać koszty zatrudnienia wynikające z absencji chorobowych pracowników. Korzyści ze współpracy z nami odnoszą także partnerzy, czyli właściciele prawie 4,5 tys. obiektów sportowo-rekreacyjnych, którzy udostępniają swoje usługi w programie MultiSport. Do nich trafia większość naszych miesięcznych przychodów, do nich skierowane są także rozwiązania szkoleniowe wspierające rozwój usług i kompetencji biznesowych.

Czy działania na rzecz aktywizacji społeczeństwa to trudne zadanie?

Z raportu MultiSport Index wynika, że blisko połowa Polaków spędza w pozycji siedzącej ponad pięć godzin każdego dnia. Według badań godzina siedzenia skraca życie o 21 minut, a to więcej niż jeden wypalony papieros. Dodatkowo 18 proc. Polaków spaceruje mniej niż 10 minut tygodniowo. Z drugiej strony mamy rosnącą grupę bardzo aktywnych sportowo Polaków – już 19 proc. z nich ćwiczy pięć razy w tygodniu. Oczywiście rośnie świadomość społeczna, zwiększa się też wsparcie pracodawców w zakresie aktywności fizycznej ich załóg. Jednak przed nami jeszcze wiele pracy. Najnowsze dane CBOS pokazują, że w ciągu ostatnich pięciu lat odsetek Polaków z nadmierną masą ciała zwiększył się o 8 proc. Uśredniając, z problemem nadwagi zmaga się w naszym kraju co drugi Polak. Dlatego angażujemy się w działalność edukacyjną mobilizującą do ruchu najmniej aktywne grupy społeczne. Prowadzimy programy aktywizujące dzieci i seniorów. Wprowadziliśmy programy Aktywne Szkoły MultiSport i MultiSport Senior. Sam program MultiSport, oprócz dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych, oferuje możliwość jazdy na rowerze miejskim w kilkudziesięciu miastach w Polsce, sezonowe akcje promujące zdrowe nawyki żywieniowe, od niedawna także specjalny kanał na Spotify, gdzie publikujemy podcasty z ekspertami zajmującymi się na co dzień zdrowiem, dietą, aktywnością fizyczną czy też budowaniem zaangażowania.

Skąd czerpiecie wiedzę na temat sportowych zachowań Polaków, ich oczekiwań i poziomu aktywności?

Coraz lepiej poznajemy naszych użytkowników. Jednak zanim coś im zaoferujemy, chcemy wiedzieć jak najwięcej, dlatego realizujemy wiele badań do użytku wewnętrznego, a od dwóch lat udostępniamy opinii publicznej wspomniany już raport MultiSport Index, czyli kompleksowe badanie aktywności fizycznej oraz sportowej Polaków. Każda edycja wzbogacona jest o dane dotyczące poszczególnych województw, zawiera segmentację osób aktywnych i prezentuje dodatkowe informacje związane np. z wykorzystaniem nowych technologii w sporcie.

Odpowiedzialność społeczna to nie tylko dobre kontakty z klientami, ale także odpowiednie relacje ze współpracownikami. Jak to wygląda w państwa firmie?

W 2018 roku dołączyliśmy do grona spółek z certyfikatem Benefit Corporations, które są określane mianem najlepszych dla świata, a ich model biznesowy opiera się przede wszystkim na strategii zrównoważonego rozwoju. W procesie certyfikacji weryfikowany jest m.in. sposób traktowania pracowników, pozytywny wpływ na środowisko oraz realizacja konkretnych celów społecznych. Nasza spółka najlepszy rezultat otrzymała m.in. w analizie polityki zatrudnienia, wskaźniku wsparcia społeczności oraz w dziedzinie ochrony środowiska. Sfera naszej działalności, czyli rynek świadczeń pozapłacowych, które wspierają pracowników, sprawia, że dbanie o pozytywną atmosferę i komfort naszych współpracowników są dla nas naturalne. W Benefit Systems dopingujemy kreatywność i różnorodność. Dbamy o to, żeby nasz zespół mógł się rozwijać. Mamy jasną politykę zatrudniania, bogaty pakiet benefitów, zajęcia sportowe w biurze, prowadzimy także program wolontariatu Dobry MultiUczynek.

Wspomniane przez panią pozapłacowe świadczenia pracownicze, w postaci choćby karty MultiSport, są coraz bardziej popularne i oczekiwane przez pracowników. Jaki to ma wpływ na wyniki finansowe i strategię Grupy Benefit Systems?

Korzystamy z trendów, które sprzyjają rozwojowi i sprzedaży naszych produktów, w tym kart MultiSport. Jednocześnie w związku z oczekiwaniami działów HR, by zapewniać pracownikom elastyczność wyboru benefitów, rozwijamy technologicznie platformę kafeteryjną jako dodatkowy kanał dystrybucji m.in. kart sportowych. W trzecim kwartale tego roku Grupa Benefit Systems w ramach segmentu Polska, obejmującego sprzedaż kart sportowych oraz inwestycje i zarządzanie klubami fitness na polskim rynku, osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 282,6 mln zł, co stanowiło wzrost o 20 proc. rok do roku. W tym czasie mieliśmy na rynku już ponad 1046 tys. kart sportowych. Dobrze radzi sobie również segment „Kafeterie”, który w trzecim kwartale odnotował wzrost liczby użytkowników do poziomu 444 tys., a obroty wyniosły w tym czasie 93,3 mln zł, co oznacza wzrost o 25 proc. Od kilku lat rozwijamy program MultiSport poza Polską. Pierwszym krajem, w którym rozpoczęliśmy działalność, były Czechy. Obecnie wpieramy pracodawców w aktywizacji pracowników, oprócz wspominanego już rynku czeskiego, na Słowacji, w Bułgarii i Chorwacji, a także od niedawna w Grecji. Segment ten notuje bardzo dobre wyniki: na koniec trzeciego kwartału 2019 r. sprzedaż kart sportowych osiągnęła poziom 289,6 tys., co oznacza zmianę aż o 55 proc.

Jako pierwsza spółka publiczna z naszej części Europy uzyskali państwo certyfikat B Corp. Czy to wyróżnienie, czy zwykła kolej rzeczy wynikająca z konsekwentnej realizacji strategii firmy?

Starania o certyfikację w przypadku naszej spółki i czterech spółek zależnych Benefit Systems trwały prawie dwa lata. Choć obecnie na całym świecie jest ponad 3 tys. firm wyróżnionych tytułem B Corp, niemal żadna nie jest w stanie uzyskać certyfikacji bez udoskonalenia wewnętrznych procesów i standardów. Oczywiście społeczna odpowiedzialność zapisana w strategii biznesowej naszej spółki i w DNA flagowego produktu sprawiła, że część warunków spełnialiśmy już w momencie aplikacji. Na tym etapie certyfikacja jest dla nas ważnym wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem do dalszego rozwoju. Jako pierwsza spółka publiczna w regionie CEE i jedyna obecnie polska firma z tytułem B Corp chcemy się dzielić naszymi doświadczeniami z innymi przedsiębiorstwami zainteresowanymi realizowaniem celów zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że z biegiem czasu do grona B Corp dołączą kolejne przedsiębiorstwa działające w naszym kraju.

W planach rozwojowych Benefit Systems na plan pierwszy wysuwa się…

Nie chcę, żeby zabrzmiało to patetycznie, ale na tak zadane pytanie mam jedną odpowiedź. Przyszłość Benefit Systems to zrównoważony i długofalowy rozwój w Polsce i na rynkach zagranicznych oparty na strategii biznesowej i wartościach, które są dla nas niezwykle ważne. Chcemy budować dobre środowisko pracy dla naszych pracowników, być solidnym wsparciem dla pracodawców, zaufanym i atrakcyjnym partnerem dla właścicieli obiektów sportowo-rekreacyjnych, a także perspektywiczną spółką dla akcjonariuszy i inwestorów.

