Spółki komandytowe nie służą optymalizacji

Według Crido, ZPP i InfoCredit objęcie podatkiem CIT kolejnych spółek osobowych oznacza dla rodzimych małych biznesów gorszą pozycję rynkową.

— To jest strzelanie z armaty do wróbla — tak Jakub Bińkowski, dyrektor departamentu prawa i legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), ocenia pomysł objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Mateusz Stańczyk, partner w Crido, twierdzi wprost, że taki plan oznacza śmierć dla tych podmiotów. Jerzy Wonka, dyrektor ds. rozwoju InfoCredit, przestrzega natomiast przed negatywnym wpływem projektu na inwestycje takich spółek. Podkreśla przy tym, że to dodatkowo pogorszy ich sytuację w trudnym dla gospodarki i MŚP okresie pandemii.