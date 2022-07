Spożywka rośnie dzięki dotacjom

Granty pomagają firmom z branży spożywczej prowadzić innowacyjne projekty i podbijać egzotyczne rynki.

Sektor spożywczy jest jedną z najszybciej rosnących gałęzi polskiej gospodarki. Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), powołując się na analizy Research and Markets, wskazują, że najpóźniej do 2025 r. rynek produktów spożywczych w naszym kraju będzie wart aż 100 mld USD. Eksperci agencji podkreślają, że wspomniana branża jest najbardziej stabilnym sektorem, na który nawet pandemia nie miała negatywnego wpływu. W rozwoju firm z branży spożywczej pomagają także fundusze unijne - z programów Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia.

Z raportu europejskiej organizacji producentów żywności (ang. Food Drink Europe) wynika, że Polska pod względem produkcji żywności zajmuje czwarte miejsce w Unii Europejskiej. Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wartość eksportu polskiej żywności za granicę w 2021 r. wyniosła rekordowe 170,8 mld zł. To o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Natomiast w pierwszym kwartale bieżącego roku wskaźnik ten wyniósł 46 mld zł, czyli o ponad 16 proc. więcej niż w 2021 r. Ponad 70 proc. wspomnianego eksportu trafia do Unii Europejskiej.

Owoce i mięso

Polskie firmy wiodą prym m.in. w produkcji owoców, mięsa, wyrobów czekoladowych i ziaren zbóż. Jakie są mocne strony polskiej branży spożywczej? Między innymi wieloletnia tradycja, produkty wysokiej jakości, wykwalifikowana kadra, konkurencyjne koszty produkcji i pracy, dobrze rozwinięta sieć dostawców, a także duży potencjał sektora w dziedzinie badawczo-rozwojowej.

Jedną z polskich spółek, która uzyskała unijne dofinansowanie na rozwój, jest podkarpacki B&P Engineering. Firma specjalizuje się w obróbce stali nierdzewnej różnego rodzaju maszyn, urządzeń i zbiorników. Otrzymała grant w wysokości ponad 19 mln zł z programu „Badania na rynek”. Wsparcie jest przeznaczone dla MŚP, które prowadzą nowatorskie projekty. To dofinansowanie można wykorzystać zarówno na etapie pomysłu i badań, jak i w fazie rozwoju produktu lub usługi oraz przeznaczyć na wprowadzenie ich na rynek. Celem prowadzonego przez B&P Engineering przedsięwzięcia było wdrożenie na rynek nowego produktu w postaci inteligentnej linii technologicznej do produkcji soków i koncentratów. Opracowana innowacja jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Uruchomiona przez spółkę seryjna produkcja wyróżnia się wysoką wydajnością i niższymi kosztami eksploatacji. Odbiorcami produktu są głównie producenci soków owocowych i koncentratów.

Mąki naturalne

Kolejną firmą, która uzyskała unijne wsparcie, jest Fabryka Makaronu. To mazowiecki producent wysokojakościowej mąki i naturalnych makaronów. Spółka otrzymała grant w wysokości 750 tys. zł. Jej przedstawiciele przeznaczyli go na zakup środków trwałych, dzięki którym uruchomili produkcję mieszanki mąk. Jest ona wykorzystywana do wytwarzania makaronu, pieczywa i ciast o innowacyjnym składzie, który charakteryzuje się niskim wskaźnikiem indeksu glikemicznego.

Dotacje wpierają spółki spożywcze również w ekspansji zagranicznej. Na podbój rynków Bliskiego Wschodu i północnej Afryki zdecydowali się właściciele podkarpackiego Zakładu Produkcyjno-Handlowego Argo. Grant w wysokości 600 tys. zł pomógł mu wypromować firmowe słodycze z naturalnymi barwnikami i aromatami. Przedstawiciele spółki nawiązali współpracę z kontrahentami i podpisali umowy handlowe.

Szkolenia i doradztwo

Kolejnym beneficjentem unijnych dotacji jest Mutalo Group, lubelski producent napojów energetycznych. Otrzymał on dofinansowanie w wysokości 335 tys. zł. Flagowym produktem Mutalo Group jest napój energetyczny „Kabisa” - spółka podbiła nim rynek afrykański. Obecnie ta marka jest rozpoznawalna również w Europie. Celem dofinansowanego projektu było wprowadzenie i spopularyzowanie wspomnianego napoju na rynku afrykańskim i zwiększenie bazy jego nabywców. Przedstawiciele firmy skorzystali z usług szkoleniowych i doradczych, dzięki którym poznali specyfikę m.in. rynku Republiki Południowej Afryki. Przedstawiciele Mutalo Group wzięli udział także w odbywających się w tym kraju indywidualnych misjach gospodarczych, a także w branżowych imprezach targowych w Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, we Francji i w Niemczech.

Przedsięwzięcia z branży spożywczej były realizowane ze wsparcia oferowanego przez PARP również w konkursie „Wzór na konkurencję”. Jednym ze zwycięzców dotacyjnego konkursu jest wielkopolska spółka Pol-Mak, producent makaronów. Firma otrzymała grant w wysokości ponad 1,2 mln zł na wzmocnienie konkurencyjności biznesu poprzez wdrożenie nowych produktów na rynek. Są to makarony pełnoziarniste wytwarzane z mąk mieszanych. Przedstawiciele spółki opracowali również koncepcję graficzną opakowań dla nowej linii makaronów uniwersalnych.

