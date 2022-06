Strategia „Acting Responsibly” jest częścią tego, kim jesteśmy i jak działamy

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Logicor jest wiodącym właścicielem i deweloperem nieruchomości logistycznych, obecnym w 18 krajach w Europie. Wiemy, że mamy do odegrania kluczową rolę w budowaniu zrównoważonej przyszłości dla naszych pracowników, klientów i społeczności, w których działamy. Dlatego zobowiązaliśmy się do realizacji pięcioletniej strategii "Acting Responsibly", której celem jest wprowadzenie rzeczywistych i trwałych ulepszeń w sposobie, w jaki funkcjonujemy. Wiemy też, że ma to znaczenie dla naszych inwestorów, dlatego po raz pierwszy w naszej historii zabezpieczyliśmy finansowanie zielonymi obligacjami na rok 2022.

Strategia ESG Logicor opiera się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ i wyznacza jasny plan działania dążący do redukcji emisji CO2 w naszej działalności. Od jej uruchomienia w 2020 r. zbieramy i analizujemy dane z naszych aktywów oraz stosujemy międzynarodowe wskaźniki GRESB i BREEAM, aby mieć pewność, że pracujemy na ustandaryzowanym poziomie.