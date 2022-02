Ożywienie gospodarcze w strefie euro gwałtownie odbiło się w tym miesiącu, ponieważ złagodzenie ograniczeń związanych z koronawirusem dało impuls sektorowi usług, pisze Reuters.

Wstępny wkaźnik PMI dla branży usługowej wzrósł z 51,1 pkt w styczniu do 55,8 pkt w lutym. To najwyższy odczyt od pięciu miesięcy. Analitycy ankietowani przez Reutersa spodziewali się, że indeks wzrośnie do 52 pkt.

Indeks badający aktywność przemysłową spadł nieznacznie - z 58,7 do 58,4 pkt miesiąc do miesiąca. Ekonomiści spodziewali się, że pozostanie on na niezmienionym poziomie. Wraz z ponownym otwarciem gospodarki indeks oczekiwań biznesowych dla sektora usług wzrósł z 67,2 do 68,7 pkt.