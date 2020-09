Studencki najem pod kreską

Rezerwacje w kwaterach dla studentów i prywatnych akademikach są niższe o ponad połowę w stosunku do 2019 r.

Wybuch pandemii koronawirusa drastycznie obniżył liczbę chętnych — wynika z danych PepeHousing, platformy do rezerwacji online miejsc w prywatnych akademikach, mieszkaniach i pokojach dla studentów. Sytuacja wynajmujących wciąż jest niepewna i wszystko zależy od tego, czy studenci zdecydują się przyjechać do miast akademickich mimo ogłoszeń o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej. Za powrotem młodych ludzi na stancje i do akademików przemawia fakt, że wielu z nich łączyło naukę z pracą. PepeHousing obserwuje znaczący spadek pytań i rezerwacji od studentów zagranicznych, natomiast proporcjonalnie większe zainteresowanie rezerwacjami nieruchomości online od polskich najemców, którzy coraz chętniej decydują się na rezerwację pokoju czy mieszkania zdalnie.