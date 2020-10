Sunningwell nie kupi Huty Częstochowa

Sąd nie zgodził się na przesunięcie terminy finalizacji umowy zakupu przedsiębiorstwa do końca listopada. Będzie nowy przetarg.

Majątek Huty Częstochowa ponownie zostanie wystawiony do sprzedaży. W poprzednim postępowaniu ofertę, wartą 220 mln zł, złożyła firma Sunningwell Steel Polska. 5 października minął termin zapłaty. Jednak oferent nie przelał pieniędzy, wnioskując o wydłużenie terminu do końca listopada. Jako przyczynę podawał konieczność inwentaryzacji majątku i uregulowania statusu prawnego niektórych nieruchomości.



„Postanowieniem z dnia 8 października 2020 r. sędzia-komisarz oddalił wniosek Sunningwell Steel Polska (…), stwierdził, że do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa (…) nie doszło z winy oferenta - Sunningwell Steel, co obliguje sędziego komisarza do ogłoszenia nowego przetargu/aukcji, w których nie może uczestniczyć oferent, który nie zawarł umowy” – napisał Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie, w informacji dla mediów.



Twierdzi, że na postanowienie sądu nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.



Tym samym Sunninwell został wykluczony z nowego przetargu. Sąd zobowiązał syndyka do przedstawienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni warunków nowego przetargu lub aukcji, celem zatwierdzenia przez sędziego komisarza, oraz stanowiska albo zmodyfikowanego wniosku dotyczącego zgody na dalszą dzierżawę przedsiębiorstwa. Dotychczas dzierżawiła je grupa Sunningwell. KAP