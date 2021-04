Tak, GPW to prawdziwa giełda

Udało nam się stworzyć kult profesjonalizmu. Chodziło o to, by kierujący giełdą byli zawodowcami, a nie ludźmi z układów — mówi Wiesław Rozłucki, pierwszy prezes GPW.

„PB”: Przy okazji każdej kolejnej rocznicy pierwszej sesji na warszawskiej giełdzie jej ojcowie założyciele są pytani o wspomnienia z tego dnia. Czy jest jeszcze coś, o czym dotychczas pan nie wspomniał.

Wiesław Rozłucki: Chyba nie. Generalnie mam wspomnienie wielkiej improwizacji, wszystko na ostatnią chwilę, ogromne nerwy. Wszyscy byli pod bardzo wielką presją czasową, bo pierwszą piątkę ofert publicznych przeprowadzono w grudniu 1990 r. i w styczniu 1991 r. Chodziło więc o to, żeby jak najszybciej można było w sposób regulowany, nadzorowany obracać tymi akcjami na giełdzie. Nastrój zarówno mój, jak też 20 osób, które ze mną na giełdzie wówczas współpracowały, można porównać do entuzjazmu, zapału i motywacji właścicieli ówczesnych firm garażowych, które potem rozwinęły się w wielkie biznesy. To jest ta cecha, która stworzyła później kod genetyczny giełdy — nacisk na profesjonalizm, na całkowite oddanie się temu projektowi. W tym czasie istniało w Polsce około 60 instytucji, które miały w swojej nazwie słowo „giełda”. Chcieliśmy się tym profesjonalizmem odróżnić od nich. Przez pierwsza dwa lata najczęstsze pytanie, jakie zadawali mi dziennikarze, brzmiało: „Panie prezesie, czy to jest prawdziwa giełda?”

Opowiadał pan wiele razy o świeżo lakierowanej i klejącej się podłodze w sali notowań, o wypożyczonych komputerach. Mnie natomiast najbardziej się podoba historia logo giełdy. Pamięta pan to?

Oczywiście. Mieliśmy wtedy umowę z giełdą francuską, z francuskim depozytem. Chodziło o to, by przygotować projekt giełdy w całości, pod klucz, a jednym z elementów było opracowanie logo. Mieszkałem wówczas na Ursynowie i miałem sąsiada, artystę plastyka. Kiedyś wieczorem do mnie zawitał, więc pokazałem mu to logo. Popatrzył: „No ładne, ale ja bym wymyślił lepsze”. Po dwóch tygodniach faktycznie przyniósł projekt. Wrażenie na mnie zrobiło to, że logo składało się z trzech liter: G, P, W. Pomyślałem jednak, że to poważna decyzja, i zwróciłem się do zespołu. Nie powiedziałem, czyje to propozycje, ale wszyscy bez wyjątku wskazali na projekt mojego przyjaciela plastyka. Potem on wyjechał do USA. Wrócił po 10 latach i któregoś dnia zadzwonił do mnie, mówiąc: „Właściwie to nie zapłaciliście mi za to logo. Możecie teraz to zrobić?’’ I z takim opóźnieniem zapłaciliśmy.

Co pana zdaniem najlepiej udało się giełdzie, a co się nie udało?

Udało się stworzyć kult profesjonalizmu. Chodziło o to, żeby ludzie kierujący giełdą, więcej — pracujący na giełdzie, byli profesjonalistami, a nie ludźmi z układów. Zawsze byli tacy, którzy uważali, że można zrobić to inaczej, że może zrobić coś a’la Polacca. Zawsze dawałem temu zdecydowany odpór, bo profesjonalizm jest najważniejszy. Mogę z dumą powiedzieć, że ten nacisk trwa do dzisiaj. Zastanawiam się jeszcze, co mogło być rozczarowaniem. Spółek ogólnie jest dziś dużo, może nie więcej, niż myślałem w 1990 r., ale z pewnością więcej, niż myślałem w 1995 r. Brakuje nam jednak spółek dużych, bo większość emitentów na naszej giełdzie to w skali europejskiej są małe, nawet nie średnie podmioty. Na rynkach zachodniej Europy, chociażby w Hiszpanii, prywatny kapitał rozwijał się od dawna, kumulował zyski, tworzył skalę, a my, jeśli chodzi o prywatny kapitał, zaczynaliśmy w 1991 r. od zera. Wydaje się, że tych 30 lat to jest jednak nadal za mało, żeby tę lukę wypełnić. W związku z tym trzeba naprawdę ogromnego wysiłku, żeby wejść do konkurencji międzynarodowej, do konkurencji europejskiej. To jest zadanie do wykonania, ale do tego potrzeba czasu oraz właśnie wysiłku, profesjonalizmu.

