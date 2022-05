Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Tesla dąży do zwiększenia produkcji w swoim zakładzie w Szanghaju do 2600 samochodów dziennie, czyli poziomu sprzed wprowadzenia twardego lockdownu. Ma nadzieję, że fabryka wróci do pracy na trzy zmiany od 16 maja - ustalił Reuters.

Fabryka Tesli aktualnie pracuje tylko na jedną zmianę. Przywrócenie pełnej obsady umożliwiłoby powrót produkcji do poziomów z końca marca, gdy w Szanghaju wprowadzono twardy lockdown z powodu kolejnej fali epidemii koronawirusa.