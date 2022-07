Toyota rozwija program Pewne Auto

Japoński producent rozwija sieć punktów sprzedaży aut używanych. W tym roku dołączą do niej trzy kolejne salony.

Program Pewne Auto w salonach Toyoty jest skierowany do kierowców, którzy chcą kupić używany samochód z gwarancją, w dobrym stanie i o znanej historii. Marka systematycznie rozbudowuje sieć dilerską Toyota Pewne Auto – w tym roku powiększy się o trzy punkty. Do tej pory uruchomiono nowy autoryzowany salon w Bydgoszczy oraz nową stację Toyota Professional w Bełchatowie, a wraz z nimi działy sprzedaży aut z rynku wtórnego. Dodatkowo do końca roku do sieci dołączy nowy salon Toyoty w Poznaniu, również z działem aut używanych. Łącznie w 2022 r. samochody z drugiej ręki będzie można kupić w 78 stacjach dilerskich marki. W pierwszym półroczu 2022 r. w programie Toyota Pewne Auto klienci kupili blisko 11,2 tys. używanych aut, z czego 76 proc. stanowiły Toyoty. Najczęściej wybieranym modelem była corolla – salony opuściły ponad 2,1 tys. używane egzemplarze tego modelu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też yarisy, które znalazły niespełna 2 tys. nowych właścicieli.

Program obejmuje wszystkie salony marki Toyota oraz stacje sprzedaży samochodów użytkowych Toyota Professional. Stopniowo sieć rozbudowywana jest także o odrębne salony Toyota Pewne Auto – do tej pory stacje tego rodzaju powstały w Warszawie, Józefowie, Krakowie i Nowym Targu. Do programu włączane są m.in. auta pozostawione w rozliczeniu, samochody poleasingowe czy ekspozycyjne.