Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) podniósł stopy procentowe na trzecie z rzędu posiedzenie i zasygnalizował, że będzie robił to dalej, aby powstrzymać rosnącą inflacje, informuje Bloomberg.

Komitet Polityki Pieniężnej banku centralnego podwyższył stopę referencyjną o 25 punktów bazowych do 1 proc. Nowe prognozy opublikowane przez RBNZ wskazują, że główna stopa wzrośnie do 2,5 proc. w ciągu najbliższych 12 miesięcy i osiągnie szczyt na poziomie ok. 3,25 proc. pod koniec 2023 roku.

Jeszcze w listopadzie bank centralny szacował, że maksymalny poziom dla referencyjnej stopy procentowej wyniesie 2,5 proc. W środowym oświadczeniu stwierdził, że potrzebne jest mocniejsze zacieśnienie polityki monetarnej. Inflacja konsumencka w styczniu wzrosła w Nowej Zelandii do 5,9 proc. rok do roku. To najwyższy odczyt od ponad 31 lat. Bank centralny nie spodziewa się, że wskaźnik powróci do docelowego poziomu 2 proc. w skali roku wcześniej niż za 3 lata. Po decyzji RBNZ rentowność dwuletnich obligacji wzrosła o 10 punktów bazowych do 2,32 proc. i była najwyższa od pięciu lat.