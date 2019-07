Trzy tendencje z rynków walutowych

Przedstawiamy listę wybranych tendencji z rynków walutowych i stóp procentowych z ostatniego miesiąca.

Wydarzeniem czerwca na rynkach walutowych były posiedzenia Fedu i EBC, które dały sygnał do długo wyczekiwanego odbicia w notowaniach euro do dolara. Amerykańska instytucja otworzyła furtkę do łagodzenia polityki pieniężnej. Jak duży jest potencjał dalszego ruchu na głównej parze walutowej świata? O tym piszemy w najnowszym raporcie SpotDaty Research. Oto trzy wybrane sygnały i tendencje z ostatniego miesiąca.

1. Rajd złotego zaskoczył ekonomistów

Umocnienie złotego względem euro do najwyższego poziomu od 14 miesięcy było dla rynku zaskoczeniem. Potwierdza to fakt, że zbiegło się ono z… obniżaniem przez ekonomistów prognoz dla złotego. Na koniec roku wspólna walut będzie kosztowała 4,28 zł, o prawie 1 proc. więcej niż obecnie, wynika z mediany prognoz zebranych przez SpotDatę. Z tego chóru wyłamuje się Christian Wietoska z Deutsche Banku, według którego notowania euro zejdą do 4,18 zł. Wzrost inflacji powinien skutkować bardziej jastrzębią retoryką członków RPP, wycena złotego jest atrakcyjna, a inwestorzy wciąż trzymają się z dala od gry pod podwyżkę stóp procentowych czy też pod umocnienie obligacji, wyjaśnia specjalista.

2. Dolar z potencjałem do przeceny

W ubiegłym miesiącu dolar był najsłabszą z 32 ważniejszych walut świata. Przygotowanie na czerwcowym posiedzeniu Fedu gruntu pod obniżki kosztu pieniądza może na dłużej wyznaczyć kres jego siły (w tygodniu, na który przypadło posiedzenie, amerykańska waluta straciła najwięcej od 16 miesięcy). Dolar jest na dobrej drodze do bessy, bo Fed ma największe wśród banków centralnych pole do dalszego łagodzenia polityki, ocenia Paresh

Upadhyaya z Amundi Pioneer AM, według którego indeks dolara osłabi się o 5-10 proc. Obecnie rynek pieniężny uwzględnia w cenach lipcową obniżkę stóp Fedu o 25 pkt baz. oraz tylko 10-punktowe cięcie przez Europejski Bank Centralny we wrześniu, co zniechęca do lokowania w dolarze. Potencjał przeceny zwiększa mocno przechylone w stronę waluty amerykańskiej pozycjonowanie inwestorów.

3. Rubel najlepszą walutą kwartału

W drugim kwartale rubel zyskał do dolara 3,8 proc., najwięcej wśród 32 ważniejszych walut. Bank Rosji obciął stopy i zapowiedział jeszcze dwie obniżki w tym roku, ale zdaniem ekspertów nie przeszkodzi to w dalszym umocnieniu waluty. Politykę łagodzą inne główne banki, rosyjskie stopy i tak należą do najwyższych na świecie, a inflacja spowalnia. Rubla wspiera łagodzenie szkodzących globalnej gospodarce napięć handlowych i utrzymanie przez OPEC+ cięć wydobycia ropy. To właśnie ceny głównego surowca eksportowego Rosji powinny być odtąd decydujące dla siły rubla.

