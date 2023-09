Turcja planuje budowę elektrowni jądrowej z Chinami

Turcja ogłosiła, że jest bliska zawarcia porozumienia z Chinami w sprawie budowy nowej elektrowni jądrowej. Umowa mogłaby pomóc Ankarze w jej wysiłkach na rzecz uniezależnienia się od importu ropy i gazu - przekazał w piątek Bloomberg.

Minister energetyki Alparstan Bayraktar oświadczył, że rozmowy mogą zostać sfinalizowane “w ciągu kilku miesięcy”. Niedawno przedstawiciele chińskich władz odwiedzili potencjalną lokalizację przyszłej elektrowni w pobliżu granic z Bułgarią i Grecją.

“Prowadzimy rozmowy z chińską firmą od bardzo długiego czasu” - powiedział Bayraktar. “Będziemy w stanie wypełnić luki i wkrótce zawrzeć umowę z Chinami w sprawie programu energetyki jądrowej” - dodał.

Inwestycje energetyczne Turcji

Chiny miałyby zbudować trzecią elektrownię jądrową w Turcji. Pierwszą buduje Rosja na wybrzeżu Morza Śródziemnego, z kolei druga - przy Morzu Czarnym - pozostaje w fazie planowania.

Bayraktar twierdzi, że ostatecznym celem Turcji jest zwiększenie mocy produkcji prądu z energii jądrowej do 20 gigawatów. Aby osiągnąć ten cel, Turcja prawdopodobnie będzie potrzebowała dodatkowych 5 gigawatów mocy z małych reaktorów modułowych znanych jako SMR.

Neutralność do 2050 r.

“Chcielibyśmy stworzyć większy system nuklearny w Turcji. Potrzebujemy energii jądrowej do udanej transformacji energetycznej do 2050 r.” - ogłosił Bayraktar. Ankara spodziewa się, że do tej pory gospodarka kraju stanie się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.