Twórca GPW ma propozycję dla MF

Ministerstwo Finansów (MF) przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany.

W praktyce chodzi o Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). To ona bowiem jest w Polsce jedynym podmiotem, który prowadzi coś, co w prawnym żargonie zwie się rynkiem regulowanym. Projekt zmierza do tego, by zarząd GPW, opierając się na uznaniowych kryteriach, wybierał sobie członków rady giełdy, która ma go nadzorować. Zdaniem przedstawicieli rynku kapitałowego projekt może w kompletną fikcję obrócić zapisy statutu GPW o niezależnych od skarbu państwa członkach nadzoru giełdy. MF zapewnia jednak, że intencją projektowanych przepisów jest doprecyzowanie wymogów obowiązujących członków zarządu i rady nadzorczej giełdy w sposób pozwalający na zachowanie wysokich standardów, jakie muszą spełniać osoby zarządzające i nadzorujące podmiot o znaczeniu systemowym dla krajowego rynku kapitałowego.