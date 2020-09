Absurdalny nadzór nad GPW

Czy zarząd giełdy będzie sobie wybierał członków rady giełdy, która ma go nadzorować? Do tego zmierza projekt resortu finansów

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) podkreśla problem gold platingu, czyli wdrażania unijnych zasad do polskiego prawa w sposób dalej idący, niż wynika to z unijnych regulacji. By rozwiązać ten problem, proponuje więc powołanie przez Ministerstwo Finansów i Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zespołu roboczego, który identyfikowałby takie nadmiarowe regulacje. Ministerstwo Finansów dba zaś o to, by miał co robić. Dziesięć miesięcy po przyjęciu strategii przez rząd przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany. W praktyce chodzi o Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). To ona bowiem jest w Polsce jedynym podmiotem, który prowadzi coś, co w prawnym żargonie zwie się rynkiem regulowanym.