Notowany na GPW Unibep – wyceniany na prawie 380 mln zł – zgodnie z zeszłoroczną zapowiedzą zwiększa w Niemczech zaangażowanie w budownictwie modułowym. Jego spółka zależna, Unihouse, zawarła 14 stycznia umowę z konsorcjum Arge Wohnanlage Kriftel na realizację inwestycje „Kriftel Raiffeisenstraße”. Wynagrodzenie wynosi ok. 6,5 mln EUR netto (ok. 29,3 mln zł).

Czwarta umowa na modułowe bloki w Niemczech

Prace projektowe ruszą w tym kwartale, a budowlane – w III kw. Mają się zakończyć w II kw. 2023 r., o ile do końca marca dojdzie do zawarcia umowy z klientem końcowym. Inwestycja obejmuje cztery budynki w technologii modułowej z łącznie 48 mieszkaniami.

„To już czwarta umowa Unihouse zawarta z podmiotami tworzącymi konsorcjum na rynku niemieckim. Umowa jest potwierdzeniem rosnącego popytu rynku niemieckiego na realizację budynków w technologii modułowej, a tym samym dowodzi wysokich kompetencji i jakości usług świadczonych przez grupę Unibep” – informuje spółka.

Pierwszy modułowy dom seniora

To kontynuacja ekspansji w Niemczech. Dzień wcześniej, 13 stycznia, Unihouse podpisał umowę z Carestone Projekt I na realizację inwestycji w technologii modułowej „Neubau einer Seniorenresidenz” w miejscowości Mittelkalbach. Wynagrodzenie w tym przypadku wynosi ok. 6,6 mln EUR netto (ok. 29,9 mln zł).

Start prac projektowych wyznaczono na ten kwartał, budowlanych na III kw., a ich zakończenie – na I kw. 2023 r. Zamówienie obejmuje stworzenie czterokondygnacyjnego budynku z 88 jednostkami mieszkalnymi dla pensjonariuszy domu seniora oraz 17 mieszkań dla opiekunów.

„Zawarcie przedmiotowej umowy świadczy o umacnianiu pozycji Unihouse na rynku niemieckim. Jest to zarazem pierwsza umowa polegająca na realizacji domu seniora, dodatkowo zawarta z jednym z największych operatorów domów seniora w Niemczech, co nadaje tej współpracy perspektywiczny charakter” – komentuje spółka.

Szacowana wartość portfela segmentu modułowego do realizacji na rok 2022 i kolejne lata – uwzględniając powyższe umowy – wynosi ok. 286 mln zł.