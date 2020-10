Koncern podał w czwartek, że sprzedaż bazowa w trzecim kwartale wzrosła dzięki większemu popytowi na produkty do higieny rąk, chemię gospodarczą i żywność.

Brytyjsko-holenderski wielosektorowy sprzedawca detaliczny, który jest właścicielem takich marek jak lody Be & Jerry's, mydło Dove oraz środki czyszczące Cif i Domestos, poinformował, że kwartalna sprzedaż bazowa wzrosła o 4,4 proc. rok do roku, a obroty spadły o 2,4 proc. do 12,9 mld euro.