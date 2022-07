Uniper wystąpił o pomoc państwa

Jak podała Uniper w piątkowym komunikacie, nowe fundusze mają pozwolić na zakończenie akumulacji znacznych strat, pokrycie potrzeb płynnościowych spółki i ochronę ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym.

Problemy Uniperu są ściśle związane z wojną ekonomiczo-polityczną która jest pokłosiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosja przeciwstawiając się nałożonym przez zachodnie kraje sankcjom, wstrzymała dostawy gazu do niektórych „wrogich” krajów, zaś do innych je znacząco ograniczyła. W rezultacie Uniper ma problem z pokryciem zobowiązań związanych z dostawami gazu przy rosnących cenach importowanego surowca. Według szacunków Uniperu, otrzymuje on 40 proc. normalnej ilości gazu z Rosji.

Większościowym udziałowcem niemieckiej spółki jest fiński koncern Fortum. Współnie z niemieckim rządem analizuje różne formy pomocy i wsparcia. Do tej pory Fortum udzielił Uniperowi 8 mld EUR kredytu, który obejmuje zarówno pożyczkę dla akcjonariuszy, jak i gwarancje firmy macierzystej

Tymczasem jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę (24 lutego) Uniper musiał pożyczyć 10 mld EUR na pokrycie wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego po gwałtownych wahaniach cen na rynkach energetycznych.

Z politycznego punktu widzenia jedno jest jasne. Nie pozwolimy, aby firma o znaczeniu systemowym zbankrutowała i w rezultacie wywołała zawirowania na globalnym rynku energii – powiedział Robert Habeck, niemiecki minister gospodarki.