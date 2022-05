Upadek kryptowalut

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rynek kryptowalut miał stanowić nie tyle alternatywę w stosunku do konwencjonalnych fiducjarnych walut, co ich następstwo. Uczestnicy rynku krypto wskazywali, że jest to kwestia czasu, kiedy załamie się obecny system finansowy i zostanie nam silny i niezależny rynek kryptowalut. Ten jednak opiera się na zaufaniu. Jeśli mamy załamanie tego zaufania, obserwujemy takie sceny jak w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, kiedy to z rynku wyparowało ponad 200 mld dolarów kapitalizacji. A może być jeszcze więcej!

Bitcoin w przeciągu 24 godzin stracił 13%. Ethernetu pozbył się 23% swojej wartości. Cardano potaniało o 1/3, a Terra-Luna straciła ponad 95% swojej wartości. Niemal wszyscy inwestorzy detaliczni, którzy nie posiadają długoterminowego horyzontu inwestycyjnego uciekają z rynku. Kilka tygodnie wcześniej z rynku zaczęły wychodzić instytucje, a w ostatnich dniach zwiększyli swoją ekspozycję do grania przeciwko temu rynkowi. Brak zaufania do rynku jest widoczny po tym, że tzw. „stable coiny”, które mają odzwierciedlać amerykańskiego dolara, odrywają się od niego. Terra UST spadła nawet do 30 centów, a Tether – jeden z najbardziej znanych stabilnych coinów spadł w okolice 0,95 USD, czyli historycznego minimum. Jeśli w tym wypadku załamie się zaufanie, to trudno widzieć jakiekolwiek chęci kupowania kryptowalut, które w zasadzie nie mają żadnego konkretnego celu istnienia.