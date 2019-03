Uporamy się z niedoborem energii

W pobliżu farmy wiatrowej Bystra pod Pruszczem Gdańskim twa budowa największego w Polsce magazynu energii elektrycznej.

Pierwszy w kraju hybrydowo- -bateryjny magazyn energii powstaje w Bystrej we współpracy spółek Grupy Energa, Hitachi oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To polsko-japońskie przedsięwzięcie (japońska organizacja rządowa New Energy and Industrial Technology Development Organization finansuje japońską technologię) jest częścią projektu Smart Grid Demonstration Project in Poland, czyli inteligentnego systemu zarządzania siecią, który ma zapewnić niezawodność dostaw energii. Inwestycja stanowi element prototypowego systemu optymalizującego bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych (m.in. przez poprawę zarządzania generacją wiatrową). Ma temu służyć system automatyki SPS (Special...