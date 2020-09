URE: tegoroczne aukcje OZE od 3 listopada do 3 grudnia

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że tegoroczne aukcje dla odnawialnych źródeł energii odbędą się między 3 listopada a 3 grudnia. W tym roku do rozdysponowania jest ponad 27 mld zł. Ogółem aukcji będzie osiem.

Tylko pierwsza z nich będzie przeznaczona dla instalacji istniejących - dużych źródeł na biogazie rolniczym. W pozostałych startować mogą tylko źródła nowe.



Maksymalne wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść 27,4 mld zł. Wsparciem może zostać objęty wolumen do 75,3 TWh. Z tego 46,3 TWh o wartości ok. 14 mld zł przeznaczonych jest dla instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy powyżej 1 MW.



Ministerstwo Klimatu liczy, że w wyniku rozstrzygnięcia tegorocznych aukcji powinno powstać 1000 MW nowych instalacji wiatrowych oraz blisko 800 MW źródeł fotowoltaicznych.



W ocenie prezesa URE Rafała Gawina system aukcyjny okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspierania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.



„Efekty jego stosowania przekładają się na realizację realnej infrastruktury wytwórczej po najniższym możliwym koszcie. W rezultacie przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto ponad 2 tys. instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 38 mld zł” - podkreślił Gawin. Przypomniał, że zdecydowana większość wsparcia - blisko 37 mld zł - trafiła do instalacji nowych.



Pierwsza tegoroczna aukcja dla instalacji nowych odbędzie się 5 listopada. Będą w nim mogły startować instalacje o mocy ponad 1 MW, wykorzystujące biogaz oprócz rolniczego, dedykowane instalacje spalania biomasy, układy hybrydowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego.



Jako ostatnie odbędą się aukcje w koszykach cieszących się największą popularnością - 26 listopada dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych, a dla 3 grudnia dla małych źródeł wiatrowych i PV.



W czwartek Minister Klimatu zatwierdził nowy regulamin aukcji. Sprecyzowano w nim m.in., że składanie ofert będzie się odbywało wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), cena sprzedaży, a cena referencyjna oraz cena maksymalna nie zawierają kwoty podatku VAT.