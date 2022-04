Był to pierwszy wzrost wartości wskaźnika od trzech miesięcy. Pozytywny wpływ na kondycję sektora miało zniesienie obostrzeń związanych z pandemią, co uwolniło stłumiony popyt na usługi.

Subindeks nowych zamówień wzrósł z 56,1 pkt w lutym do 60,1 pkt w marcu. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł miesiąc do miesiąca z 48,5 pkt (półtoraroczne minimum) do 54 pkt.

Pomimo przyrostu siły roboczej, branża usługowa poczyniła jedynie niewielkie postępy w zakresie zmniejszania zaległości, co wskazuje, że niedobory w łańcuchach dostaw wciąż pozostają istotnym problemem.