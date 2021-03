USA: odczyt indeksu ISM dla przemysłu najwyższy od 3 lat

Aktywność produkcyjna w USA wzrosła w lutym do najwyższego poziomu od 3 lat. To efekt wzrostu liczby nowych zamówień, jednak fabryki nadal borykają się z wyższymi kosztami surowców, pisze Reuters.

Indeks ISM dla przemysłu wzrósł z 58,7 w styczniu do 60,8 w lutym. To najwyższy odczyt od lutego 2018 roku.

Wzrost nastąpił pomimo globalnego niedoboru półprzewodników, który wpłynął na fabryki samochodów. Trwająca od ponad roku pandemia zagroziła jednak łańcuchowi dostaw, zwiększając koszty produkcji. Indeks cen producentów wzrósł z 80,2 w styczniu do 86 w lutym, najwyższego poziomu od lipca 2008 roku.

Produkcja była napędzana dużym popytem na towary, takie jak elektronika i meble, ponieważ 23,2 proc. osób nadal pracuje zdalnie. Wzmożony popyt może powrócić do sektora usług latem, gdy więcej Amerykanów zostanie zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.

Subindeks ISM dotyczący nowych zamówień wzrósł z 61,1 w styczniu do 64,8 w lutym. Fabryki otrzymały również więcej zamówień eksportowych. Wskaźnik zatrudnienia w przemyśle zwiększył się miesiąc do miesiąca z 52,6 do 54,4, najwyższego poziomu od marca 2019 roku.

Amerykańska gospodarka do tej pory odzyskała 12,3 z 22,2 mln miejsc pracy utraconych w efekcie pandemii.