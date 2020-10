USA wywierają presję na franka

Ostatnie umocnienie franka to głównie efekt słabości złotego, jednak amerykańska presja na SNB może wzmocnić szwajcarską walutę.

Ostatnie tygodnie na rynku franka do złotego stały pod znakiem znacznych wahań. Jeszcze na początku września za szwajcarską walutę płaciło się chwilowo poniżej 4,04 zł, najmniej od kiedy w marcu wybuchła pandemia COVID-19. Już pod koniec ubiegłego miesiąca notowania po raz pierwszy od czterech miesięcy przekroczyły 4,25 zł, by od tamtego czasu cofnąć się o 10 gr. Choć frank słynie z silnych ruchów, to tym razem zmienność na parze CHF/PLN jest głównie zasługą polskiej waluty. Złoty wyraźnie osłabiał się we wrześniu wobec najważniejszych walut, w miarę jak na światowych rynkach pogłębiała się ucieczka od ryzyka, a jesienna fala epidemii COVID-19 przybierała na sile.