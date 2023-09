Van Berde – superekologiczna Gazela Pulsu Biznesu Partnerem publikacji jest Van Berde

Dostarcza gotowe produkty do zabezpieczania robót drogowych i poprawy bezpieczeństwa na drogach nie tylko w Polsce, ale też w Europie Wschodniej i Środkowej. Ma apetyt na podbój Europy Zachodniej i już pozyskuje tam klientów. A ponieważ Zachód stawia na wyroby ekologiczne i eliminację śladu węglowego, to ich wyroby idealnie wpisują się w ten trend. Poznajcie Van Berde, spółkę, której pełna oferta to ponad 300 pozycji, na które składają się: progi zwalniające, progi kablowe, separatory parkingowe, azyle, znaki i bariery zabezpieczające roboty drogowe w większości produkowane z materiałów z recyklingu gumowego i tworzywowego. Właśnie otworzyła nową linię produkcyjną zaprojektowaną i skonstruowaną specjalnie dla niej we Włoszech. O tym jakie możliwości daje ta inwestycja i o planach rozwoju spółki opowiadają Jarosław Zubiel i Jarosław Pogoda, współwłaściciele Van Berde.