W duchu eko i na rzecz społeczności

Trzy pytania do Tomasza Lubowieckiego, prezesa 7R

Co oznacza ESG dla firm deweloperskich, działających na rynku magazynowym?

ESG dla firm deweloperskich oznacza wyjście naprzeciw celom zrównoważonego rozwoju i wzięcie - wraz z firmami z innych branż – odpowiedzialności za ich realizację. Wszyscy stoimy przed tym samym wyzwaniem – powstrzymania negatywnych skutków zmian klimatycznych. Beneficjentami tych działań będzie zarówno biznes, jak też społeczeństwa. Tym bardziej, że ESG bardzo mocno podkreśla obowiązek dbałości o lokalne społeczności i etykę biznesu. Zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju przyczyni się więc do wzmocnienia fundamentów przedsiębiorczości.

Jakich proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań oczekują obecnie klienci i inwestorzy?

Dzisiaj magazyny muszą być przede wszystkim coraz bardziej „zielone”, czyli wyposażone w technologie redukujące energochłonność, a tym samym emisje gazów cieplarnianych, dostosowane do wymogów gospodarki obiegu zamkniętego, zasilane energią ze źródeł odnawialnych. Ponadto muszą coraz lepiej dopasowywać się do otoczenia, w którym funkcjonują. Dotyczy to zarówno dużych obiektów budowanych z dala od miast, przy budowie których należy uwzględniać kwestię ochrony zasobów naturalnych i bioróżnorodności, jak i mniejszych, powstających na obrzeżach czy nawet w obrębie ośrodków miejskich, wymagających przemyślanego wbudowania w tkankę miejską. W obu przypadkach oczekuje się nie tylko, że nie będą one zaburzać życia lokalnych społeczności, a wręcz przeciwnie – że będą uwzględniać ich potrzeby. Z kolei klientów coraz bardziej interesuje elastyczność i wielofunkcyjność obiektów, które zapewniają stabilne warunki sprzyjające długofalowemu rozwojowi.

Czy inwestycje typu brownfield także wpisują się w trend zrównoważonego rozwoju?

Nieużywane i niedostępne tereny poprzemysłowe dzięki inwestycjom typu brownfield zaczynają na nowo pełnić określone funkcje. Na poddanych specjalistycznym zabiegom remediacji terenach mogą powstawać m.in. nowoczesne obiekty magazynowe. To z kolei oznacza pobudzenie rozwoju miasta poprzez ściągniecie do takiej lokalizacji dobrze funkcjonującego biznesu i stworzenie dodatkowych miejsc pracy. Inwestycje typu brownfield to ważny element strategii inteligentnego rozwoju miast i regionów, w którą włącza się 7R.

Marek Wiśniewski