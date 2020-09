W Genewie zdecydują o najwyższej na świecie płacy minimalnej

Emilewicz o płacy minimalnej: to będzie trudne dla małych przedsiębiorców

To będzie trudna sytuacja przede wszystkim dla małych przedsiębiorców - oceniła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do zapowiedzi podwyższania płacy minimalnej. Jednocześnie zapewniła, że będą przeprowadzone konsultacje "i wprowadzimy rozwiązanie do udźwignięcia".