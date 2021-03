W lutym br. wzrosła liczba obsadzanych wakatów w brytyjskiej gospodarce. Firmy zaczęły zwiększać zatrudnienie szykując się na planowane przez rząd powolne zniesienie obostrzeń związanych z walką z pandemią.

Liczba pracowników na listach płac wzrosła w lutym o 68 tys., co było trzecim z rzędu miesięcznym wzrostem, podał Office for National Statistics (ONS). Liczba wolnych miejsc pracy od grudnia do lutego wzrosła o 8 proc. do 601 tys.

– Liczba wakatów prawdopodobnie będzie się sukcesywnie zwiększała, ponieważ firmy szukają możliwości odbicia się od dna, wierząc w rządowy plan powolnego zniesienia obostrzeń - powiedział Tej Parikh z The Institute of Directors. Adobe Stock Co prawda, w kwartale do stycznia 2021 r. stopa bezrobocia wzrosła do 5 proc. jednak była o 0,2 punkty proc. niższa od mediany prognoz ekonomistów. Daje to nadzieję, że Wielka Brytania wkrótce zacznie wychodzić z najgorszej recesji od trzech stuleci. Niewątpliwie przyczynił się do tego kanclerz skarbu Rishi Sunak, który przedłużył do września programy pomocowe dla osób, których miejsca pracy zostały zamknięte w czasie pandemii. Całkowita liczba osób zatrudnionych pozostaje o 693 tys. mniejsza w porównaniu z danymi z lutego 2020 roku, tuż sprzed wybuchu pandemii.

