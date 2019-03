W Orlen Serwis będą rokowania z udziałem mediatora

Protokołem rozbieżności zakończyła się druga tura rokowań płacowych w ramach sporu zbiorowego w Orlen Serwis, który wszczął Międzyzakładowy Związek Zawodowy Grupy Kapitałowej (MZZGK) PKN Orlen. Następne rokowania mają odbyć się z udziałem mediatora.

Orlen Serwis należy do największych podmiotów zależnych PKN Orlen - zatrudnia ok. 1800 pracowników. Druga tura rokowań płacowych w Orlen Serwis w ramach sporu zbiorowego, który prowadzi tam jeden związek - MZZGK PKN Orlen, odbyła się w środę; wcześniej porozumienie płacowe podpisało 8 związków ze spółki.



„Ze względu na pozostające bez zmian stanowisko pracodawcy, nasz związek podjął decyzję o spisaniu protokołu rozbieżności, by przejść do kolejnej tury rokowań z udziałem mediatora” – podkreślił przewodniczący MZZGK PKN Orlen Bogusław Pietrzak, informując PAP o wynikach rokowań z 27 marca. Pierwsza ich tura odbyła się 25 marca.



Rzeczniczka PKN Orlen Joanna Zakrzewska, podsumowując wcześniejsze rozmowy płacowe oraz obie tury rokowań w Orlen Serwis zaznaczyła z kolei, że „wobec nie osiągnięcia w toku negocjacji płacowych porozumienia, ze względu na nierealne pod kątem finansowym żądania MZZGK PKN Orlen spisano kolejny protokół rozbieżności”.



Według niej, w trakcie spotkania 27 marca przewodniczący MZZGK PKN Orlen oświadczył, że „znana jest mu sytuacja finansowa spółki i ma świadomość, że nie zabezpiecza ona realizacji postulowanych przez reprezentowaną przez niego organizację związkową żądań”.



„My wiemy o tej sytuacji. Przez wiele lat spółki grupy kapitałowej były drenowane przez Orlen. Przez wiele lat wszystko robiono, żeby mieć tanią siłę roboczą. I dlatego o tym dyskutujemy, i chcemy, żeby w końcu ta sytuacja się w spółkach zmieniła” – powiedział Pietrzak.



Szef MZZGK PKN Orlen w przesłanym PAP stanowisku zaznaczył, że w trakcie spotkania 27 marca, będącego ponowną turą rokowań w Orlen Serwis, związek ten „po raz kolejny zaproponował nowe stanowisko, wychodzące naprzeciw stanowisku pracodawcy”.



Według MZZGK PKN Orlen, jest to największa organizacja w Orlen Serwis, zrzeszająca prawie 60 proc. załogi pracującej w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku oraz w Anwilu we Włocławku.



Rzeczniczka PKN Orlen, odpowiadając w czwartek na pytania PAP dotyczące sporu zbiorowego w Orlen Serwis przypomniała, że „zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, jeżeli strona, która wszczęła spór, podtrzymuje zgłoszone żądania, spór ten prowadzony jest przez strony z udziałem osoby mediatora”. „W związku z powyższym w dalszej kolejności strony przystąpią do wyboru mediatora” – dodała Zakrzewska.



Jak zapewniła, w Orlen Serwis zarząd prowadził negocjacje płacowe, które rozpoczęły się tam na początku roku „w dobrej wierze, w poszanowaniu postulatów wszystkich organizacji związkowych, mając na uwadze budowę dobrych i stabilnych warunków zatrudnienia pracowników oraz uwzględniając realne możliwości finansowe spółki”. „Od pierwszego spotkania MZZGK PKN Orlen wystąpił z nierealnymi propozycjami wzrostu wynagrodzeń i mimo uwag ze strony pracodawcy, że realizacja propozycji zagrozi stabilności finansowej spółki, żądania płacowe ciągle pozostawały na nieracjonalnym poziomie” – oceniła Zakrzewska.



Wspomniała, że 11 marca szef MZZGK PKN Orlen wystąpił z wnioskiem o spisanie pierwszego protokołu rozbieżności - pozostałe związki z Orlen Serwis uczestniczyły w dalszych negocjacjach, które 20 marca zakończyły się podpisaniem porozumienia płacowego na 2019 r. – zawarło je 8 związków działających w spółce; wcześniej, 19 marca MZZGK PKN Orlen ogłosił spór zbiorowy w Orlen Serwis.



„W opinii związków zawodowych, będących sygnatariuszami porozumienia, zabezpiecza ono prawa i interesy pracowników spółki. Jednocześnie, zdaniem pracodawcy, nie naraża spółki na ryzyko utraty płynności finansowej” – podkreśliła rzeczniczka PKN Orlen.



Jak informował wcześniej PKN Orlen, osiągnięte w ub. tygodniu w Orlen Serwis porozumienie płacowe przewiduje wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 250 zł brutto od 1 kwietnia 2019 r. oraz wypłatę dwóch nagród świątecznych o łącznej wysokości 2800 zł brutto; pracownicy Orlen Serwis otrzymają także kartę zakupową na zakup paliw, towarów pozapaliwowych i usług na stacjach koncernu w wysokości 500 zł brutto lub zasilenie tą kwotą tzw. platformy kafeteryjnej.



„Podpisane przez nas porozumienie o wzroście wynagrodzeń zabezpiecza prawa i interesy pracowników naszej spółki” – mówił szef Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Orlen Serwis Sławomir Dorsz, cytowany w komunikacie PKN Orlen z 20 marca, który - jak podkreślał wtedy koncern - wypowiedział się „w imieniu wszystkich związków zawodowych, które podpisały się pod wynegocjowanymi z pracodawcą warunkami płacowymi na rok 2019”.



Po pierwszej turze rokowań płacowych w ramach sporu zbiorowego z 25 marca, MZZGK PKN Orlen podkreślił m.in. w swym stanowisku, że pracownik Orlen Serwis, „nawet przy podwojeniu aktualnej kwoty podwyżek, czyli przykładowo w wysokości 500 zł brutto, musi dochodzić do poziomu wynagradzania swojego kolegi z koncernu od 10 do 20 lat”.



Rzeczniczka PKN Orlen, odnosząc się do sytuacji w Orlen Serwis i sporu zbiorowego MZZGK PKN Orlen, zaznaczyła, że „pozostałe związki zawodowe oświadczyły, iż są gotowe do zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy na wcześniej uzgodnionych i korzystnych dla pracowników spółki warunkach”. „Gdyby nie opór pana przewodniczącego Bogusława Pietrzaka, pracownicy spółki Orlen Serwis mogliby już otrzymać korzystniejsze warunki pracy i płacy gwarantowane w zapisach ZUZP” – stwierdziła Zakrzewska.



Szef MZZGK PKN Orlen, komentując sprawę ZUZP w Orlen Serwis, ocenił, że jeżeli będzie „dobra wola po stronie pracodawcy”, jest szansa na porozumienie. Przyznał, że jedną z kwestii do rozstrzygnięcia jest tam nagroda roczna. „Pracodawca proponuje dość długi okres przejściowy, zaczynając od 2020 r. i 25 proc., i dojście do 100 proc. w 2023 r. My uważamy, że okres ten powinien być zdecydowanie krótszy, że w tym roku powinny pojawić się już jakieś pieniądze z tytułu dodatkowej nagrody rocznej, a w następnym roku powinny być one wyższe” – wyjaśnił Pietrzak.



Negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń prowadzone są w ramach całej Grupy Orlen począwszy od stycznia 2019 r.



Według PKN Orlen, „we wszystkich spółkach odbywają się one z poszanowaniem obu stron i przebiegają bez zakłóceń”, a do tej pory rozmowy zostały zakończone z sukcesem m.in. w Anwil, Orlen Ochrona, Orlen Projekt, Orlen CUK, ORLEN Administracja, Basell Orlen Polyolefins i IKS Solino.