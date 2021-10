W sobotę rozstrzygnie się batalia o sieć Morrisons

Na najbliższą sobotę, 2 października, zaplanowana jest ostateczna bitwa o przejęcie brytyjskiej sieci spożywczej Morrisons. W grę wchodzi kwota co najmniej 9,5 mld USD, informuje Reuters.

W starciu wezmą udział dwie amerykańskie grupu private equity. Batalia, która ma objąć maksymalnie pięć rund ofert toczyć się będzie pomiędzy Clayton, Dublier & Rice (CD&R ) oraz wspieraną przez japoński gigantyczny konglomerat, SoftBank, Fortress Investment Group.

Walka o przejęcie czwartej pod względem wielkości sieci spożywczej na Wyspach Brytyjskich toczy się już od kilku miesięcy. W czerwcu przystąpiła do niej CD&R, zaś miesiąc później Fortress, której oferta spotkała się z przychylnością zarządu Morrisons. Fortress wpierw zaproponowała 252 pensy za akcję, a następnie podwyższyła ofertę do 270 pensów. Kontratak ze strony CD&R opiewał na 285 pensów, co wyceniało wartość sieci spożywczej na 9,5 mld USD.

Przy braku ostatecznych ofert brytyjski Panel ds. Przejęć jako rozwiązanie przyjął jednodniową aukcję na którą zgodzili się wszyscy zainteresowani.