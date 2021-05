W trzech gminach geodeci prowadzą badania terenowe pod Centralny Port Komunikacyjny

Na terenie trzech gmin, gdzie ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, geodeci prowadzą badania terenowe - mówi PAP rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk. Zapewnił, że odbywają się one zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym; właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwić im wykonanie prac.

"W gminach Baranów, Teresin i Wiskitki geodeci prowadzą badania terenowe pod inwestycję Centralny Port Komunikacyjny. Badania te przeprowadzane są za pomocą skaningu laserowego, trwają one od kwietnia i składają się z dwóch etapów" - powiedział Majszyk.

Jak wyjaśnił, pierwszy etap związany był z tym, że po drogach publicznych na obszarze przyszłej inwestycji jeździł samochód pomiarowy z zestawem Lidar, czyli laserowym czujnikiem odległości. W ramach tego etapu specjaliści zeskanowali ponad 2,2 tys. budynków wzdłuż 70 km wyznaczonych tras.

Drugi etap dotyczył pomiaru budynków. Mierzyły je dwa zespoły terenowe – wyposażone zarówno w drony, jak też urządzenia pomiarowe umieszczone w plecakach.

"Pierwszy etap dobiegł końca, a drugi jest już w swojej finalnej fazie. Dodatkowo badacze terenowi wykonali już na obszarze 157 km kw. tzw. wizję terenową dla badań hydrogeologicznych. W dalszej kolejności zrealizowane zostaną wiercenia, a także pobrane próbki wody i gruntu. Ten etap będzie miał miejsce po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu robót geologicznych" - wyjaśnił Majszyk.

Rzecznik spółki przekazał, że dodatkowo w całości wykonano lotnicze pomiary fotogrametryczne. Obejmowały one powierzchnię 230 km kw. Lot samolotu pomiarowego na potrzeby tych badań trwał ponad 3 godziny; w tym czasie przeleciał w sumie 1350 km.

"Badania terenowe wykonuje dla CPK wybrany w przetargu konsultant ds. badań terenu. To kolejny etap działań w regionie lotniskowym. W zakres działań wchodzą analizy przestrzenne terenu i podłoża gruntowego, które posłużą do stworzenia master planu i dokumentacji przedprojektowej dla CPK" - tłumaczy Majszyk.

Rzecznik spółki zapewnił, że badania terenowe w formie skaningu laserowego w gminach Baranów, Teresin i Wiskitki odbywają się zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym, czyli ustawą z 17 maja 1989 r.

"Wykonawca badań terenowych ma m.in. prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych, a właściciel lub zarządca nieruchomości są zobowiązani umożliwić badaczom wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych" - powiedział. Dodał, że stosowne zgłoszenia zgodnie z ustawą zostały przesłane do Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim i Sochaczewie.

"Jeśli gospodarz nie wpuści na swój teren geodety prowadzącego badania, postępuje niezgodnie z prawem " - zaznaczył.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.