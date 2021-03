Walka z SARS-CoV-2 to nasza wspólna odpowiedzialność

Rozmowa z Waldemarem Ferschke, lekarzem epidemiologiem, wiceprezesem firmy MEDISEPT.

Bez podjęcia działań przez wszystkich polskich przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa i edukacji, może się okazać, że pandemia będzie niszczyła rodzime biznesy, a zapewnienie pracownikom i klientom dezynfekcji w standardzie medycznym – nie wymaga dużych nakładów finansowych – przekonuje Waldemar Ferschke, lekarz epidemiolog, wiceprezes firmy MEDISEPT.

O czym powinniśmy wiedzieć, jeśli mowa o higienie w przedsiębiorstwach?

W XXI w., kiedy mobilność ludzi jest wzmożona, zachodzą zmiany klimatyczne, a człowiek wkracza w środowiska, w których napotyka nowe dla niego rodzaje patogenów, higiena na wysokim poziomie i dezynfekcja powinny być standardem. Dziś wszystkie firmy mogą korzystać z dedykowanych systemów bezpieczeństwa przeciwepidemiologicznego, dopasowanych do potrzeb wybranego segmentu. Kompleksowy system bezpieczeństwa opracowany przez MEDISEPT obejmuje poza profesjonalnymi produktami do dezynfekcji i utrzymania czystości również gotowe procedury postępowania, specjalistyczne doradztwo i szkolenia. Jest to podstawowa wartość, jaką oferujemy jako przedsiębiorstwo – system rozwiązań skrojony indywidualnie dla każdej firmy. Dzisiaj wiemy, że „prawidłowa dezynfekcja” na bazie naszych preparatów to proces prowadzący do zredukowania liczby drobnoustrojów ze skutecznością sięgającą 99,999 proc. I mowa tu nie tylko o koronawirusie, ale również innych patogenach wywołujących choroby, które są przyczyną absencji pracowników. Warto przypomnieć, że przed pojawieniem się SARS-CoV-2 łączne roczne straty pracodawców z powodu infekcji – głównie grypy – wynosiły ponad 4 mld zł. Nasz system higieny chroni producentów i firmy przed stratami, zmniejszając absencje chorobową zatrudnionych.

Skąd pewność, że dezynfekcja rąk i powierzchni działa?

Pozytywne skutki stosowania dezynfektantów – będące niejako efektem ubocznym pandemii SARS-CoV-2 – są widoczne już teraz. W świetle danych przedstawionych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zachorowalność na grypę zmniejszyła się o niemal 34 proc. Odnotowano też prawie 90-procentowy spadek zachorowań na zapalenie wątroby typu A zaliczane do tzw. chorób brudnych rąk. Polska dosyć szybko przeszła do izolacji i wprowadziła strategię DDM. Nie wiemy, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby nie wprowadzono środków ochronnych; czy w naszym kraju nie zrealizowałby się scenariusz z Włoch czy USA? Powrót do normalnego funkcjonowania polskich przedsiębiorstw jest możliwy, jeśli wspólnie będziemy działali w tym kierunku i na stałe wpiszemy przestrzeganie zasad higieny w naszą działalność.

Przed nami kolejna, trzecia fala pandemii SARS-CoV-2. Jak mogą się na nią przygotować polscy przedsiębiorcy?

Żeby ograniczyć negatywne skutki pandemii, wszyscy – jako przedsiębiorcy – powinniśmy sobie uświadomić, że w obszarze bezpieczeństwa epidemiologicznego najważniejsze jest przestrzeganie standardów higieny. MEDISEPT opracował cały system, począwszy od procedur opisujących zachowania pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy (kto, gdzie, czym i ile razy powinien dezynfekować lub czyścić dany sprzęt) po dedykowane produkty do utrzymania higieny i dezynfekcji. Istotna jest świadomość pracodawców. Wszyscy jako przedsiębiorcy powinniśmy współdziałać: wspierać odpowiedzialne zachowania i je promować. Możemy zapewnić klientom bezpieczną przestrzeń poprzez zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa – przestrzeganie dystansu społecznego, noszenie maseczek i przede wszystkim stosowanie środków czystości i dezynfekcji wysokiej jakości. Ważne jest też edukowanie pracowników. Dzięki dobrze zorganizowanej obsłudze przestrzegającej zasad bezpieczeństwa i odpowiednim środkom do dezynfekcji transmisja wirusa zostanie zminimalizowana. Bez podjęcia działań przez wszystkich polskich przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa i edukacji, może się okazać, że pandemia będzie niszczyła rodzime biznesy. Działamy zatem w naszym wspólnym interesie. A wbrew pozorom takie działania – przykładowo zapewnienie pracownikom i klientom dezynfekcji w standardzie medycznym – nie wymagają dużych nakładów finansowych. Jesteśmy polską firmą i dbamy o to, żeby nasz produkt był oferowany w cenie przystępnej dla każdego przedsiębiorcy.

W jaki sposób MEDISEPT realizuje te cele?

MEDISEPT od dawna starał się wpływać na świadomość społeczną i mówił o konieczności wprowadzenia zasad higieny i prawidłowej dezynfekcji na co dzień. Pandemia spowodowała wzmożenie tych działań, tym bardziej że – jak się okazało – poziom wiedzy w tym zakresie jest stosunkowo niski nawet wśród profesjonalistów, np. pracowników aptek, którzy na początku pandemii sprzedawali preparaty bakteriobójcze nieskuteczne wobec wirusa SARS-CoV-2. Zabawne, że w latach 2018-19 byliśmy jedyną firmą, która komunikowała potrzebę dezynfekcji i promowała swoje rozwiązania. W tym czasie ludzie nie traktowali tego poważnie, wręcz pukali się w czoło… W MEDISEPT prowadzimy bloga prawdziwadezynfekcja.pl i profile w mediach społecznościowych, na których przekazujemy wiedzę szerszemu kręgowi odbiorców. Bo to właśnie know-how – obok profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego i rozwijania innowacyjnych rozwiązań – leży u podstaw naszej działalności. Czujemy się odpowiedzialni nie tylko za swoich klientów, ale i społeczeństwo, a odpowiedzialność łączymy z tworzeniem i dostarczaniem środków biobójczych najwyższej jakości, w standardzie medycznym.