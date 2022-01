Główne amerykańskie indeksy giełdowe odnotowały w trakcie piątkowego zamknięcia pokaźne wzrosty i częściowo odrobiły straty z poprzednich kilku dni. Najlepiej radziły sobie spółki technologiczne, które w ostatnich tygodniach nie cieszyły się zainteresowaniem ze strony inwestorów.

Dow Jones wzrósł o 1,65 proc. do 34,725.47 pkt, S&P 500 o 2,43 proc. do 4,431.85 pkt, a Nasdaq Composite o 3,13 proc. do 13,770.57 pkt.