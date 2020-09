Największy na świecie sprzedawca detaliczny poinformował, że dąży do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych ze swoich globalnych operacji w ciągu najbliższych 20 lat.

Walmart planuje zapewnić wystarczającą ilość energii wiatrowej, słonecznej i innych odnawialnych źródeł energii, aby zasilać wszystkie swoje obiekty zieloną energią do 2035 roku.

Do 2040 roku firma chce zelektryfikować i wyeliminować emisje ze wszystkich swoich pojazdów, w tym z ciężarówek długodystansowych, a także przejść na bardziej ekologiczne metody chłodzenia i ogrzewania.

Walmart jest członkiem We Mean Business Coalition. To grupa firm, które zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z celami określonymi w porozumieniu paryskim z 2015 roku. Są wśród nich m.in. Estee Lauder, Sony i Amazon.