Wartość rynkowa Netfliksa stopniała o 50 mld USD

W czwartek po sesji Netflix przedstawił raport za IV kwartał 2021 r. Nie do końca spełnił on oczekiwania inwestorów i analityków. Rozczarowała przede wszystkim liczba pozyskanych nowych abonentów (8,28 mln). Na koniec 2021 r. serwis miał 221,8 mln abonentów. Sytuację pogorszyła prezentacja prognozy na pierwszy kwartał bieżącego roku. Amerykański gigant oczekuje bowiem zwiększenie swojej bazy abonentów o „zaledwie” 2,5 mln. To mniej niż połowę tego co oczekują analitycy, których mediana prognoz zakłada 5,8 mln nowych subskrybentów.

Specjaliści podkreślają, że serwis, który był jednym z największych beneficjentów lockdownu i restrykcji związanych z wybuchem pandemii koronawirusa w 2020 r. od pewnego czasu, wraz z otwieraniem się gospodarki wyhamowuje tempo wzrostu, na co wpływ ma także rosnąca konkurencja.

Jej negatywny wpływ na wyniki potwierdziło po raz pierwszy kierownictwo firmy w komentarzu do raportu kwartalnego, zaznaczając jednak, że Netflix nadal ma ogromny potencjał, a ostrożna prognoza na początek tego roku wynika głównie z braku nowych oryginalnych programów.

Słabe prognozy wymusiły więc negatywne podejście inwestorów giełdowych, którzy już po zamknięciu czwartkowej sesji w handlu elektronicznym zaczęli pozbywać się udziałów Netflixa dołując kurs. Dzisiaj tendencja podażowa uległa jeszcze wzmocnieniu.

Akcje Netfliksa spadły o ponad 30 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, głównie z powodu piątkowej wyprzedaży.