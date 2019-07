Wartości DoDane: Lepsza niższa inflacja czy niższe bezrobocie?

Modowe dodatki z klonu lub hebanu

Trwająca od lat moda na ekologię zatacza coraz szersze kręgi, materializując się również w poszerzającej się palecie drewnianych gadżetów. Dla dzieci — drewniane zabawki, które pod względem atrakcyjności i funkcjonalności nie odbiegają od plastikowych. Dla dorosłych — drewniane designerskie dodatki modowe. Zaczęło się od okularów i zegarków, a ostatnio pojawiły się też kolekcje drewnianych ozdobnych much i spinek do mankietów. O ekologiczne i inspirowane naturą szczegóły dopełniające całości eleganckiego wyglądu młodych dżentelmenów dba Rafał Godziszewski, właściciel firmy BeWoody. Z pasji do drewna Drewnianą pasję zaszczepił w nim ojciec. Chcąc wiedzieć o drewnie jak najwięcej, Rafał Godziszewski rozpoczął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i uzyskał tytuł inżyniera technologii drewna. Tuż po obronie, w 2014 r., założył jednoosobową działalność gospodarczą, chcąc dalej pracować z drewnem, ale nie myśląc wówczas o modzie męskiej. — Otworzyłem zakład stolarski produkujący meble i altany ogrodowe — wspomina przedsiębiorca. W założeniu własnego biznesu pomogły pieniądze z...