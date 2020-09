We wtorek rząd zajmie się projektem o minimalnym wynagrodzeniu w 2021 r.

Rząd we wtorek zajmie się projektem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. Stawki te nie mogą być niższe od tych, które zostały przedstawione Radzie Dialogu Społecznego, czyli 2,8 tys. zł brutto w przypadku płacy minimalnej i 18,30 zł w ramach minimalnej stawki godzinowej.

W porządku obrad wtorkowego posiedzenia rządu znalazł się punkt dotyczący projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.



Projekt ten przed miesiącem został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z nim od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2,8 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł. To takie same stawki, jakie wcześniej rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego (RDS).



Obecnie płaca minimalna wynosi 2,6 tys. zł, a stawka godzinowa 17 zł. Rząd szacuje, że z nowych przepisów skorzysta ok. 1,7 mln pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skutki zmian odczują również pracodawcy, którzy poniosą wyższe koszty wypłaty wynagrodzeń. Szacuje się, że będzie to dotyczyło ok. 2 mln pracodawców, w tym ok. 1,8 mln mikroprzedsiębiorców.



Propozycją rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia zajmowała się Rada Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się dojść do porozumienia. W tej sytuacji zgodnie z przepisami kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września br. (stawki nie mogą być jednak niższe od tych, które wcześniej przedstawiono Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji).



Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiadał przed wyborami parlamentarnymi w ubiegłym roku podniesienie pensji minimalnej do 3 tys. zł na koniec 2020 r. i do 4 tys. zł na koniec 2023 r. Autorzy projektu przyznają, że obecnie ocena wpływu podniesienia wynagrodzenia minimalnego do 2,8 tys. zł jest utrudniona w związku z epidemią COVID-19.



"Prognozy dotyczące stopy bezrobocia w 2021 r. prezentowane przez ekspertów krajowych i międzynarodowych wskazują na to, że efekt epidemii będzie odczuwalny przede wszystkim w 2020 r., zaś w 2021 r. sytuacja powinna się ustabilizować lub poprawić. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony w czasie kryzysu wywołanego epidemią COVID-19" - czytamy w projekcie.



Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 r. do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.